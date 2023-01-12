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52/1-b trafik cezası nedir? 52/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

09.01.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafiğin akışındaki düzeni sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak ve olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bazı trafik cezaları ve yaptırımlar uygulanır. Bu cezalar, ihlal edilen kurallara göre değişiklik gösterir. Bazı kodlarla anılan cezalar Karayolları Trafik Kanununda yazdığı şekilde uygulanır. Hem idari ceza hem de ceza puanı olarak yansıyan bu cezalardan biri de 52/1-b kodlu cezadır. Peki, 52/1-b trafik cezası nedir ve kime uygulanır?

52/1-b trafik cezası nedir? 52/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücülerin ve araç sahiplerinin daha dikkatli olmasını, trafikteki güvenlik amaçlı kurallara uymasını sağlayabilmek amacı ile gerçekleştirilen uygulamalardan biri de trafik cezalarıdır. 52/1-b trafik cezası, sürücülerin ve de araç sahiplerinin trafik kanunları gereğince yapması gereken yükümlülüklerin ihlali söz konusu olduğu zaman uygulanır. Trafik kuralları ihlal edildiği zaman, bu ihlali yapan kişi ve işletmelere çeşitli ceza işlemleri uygulanır.

Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak, yasaktır.

52/1-b trafik cezası nedir?

52/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücülerin ve araç sahiplerinin trafik kurallarına uyması için yapılan bir uygulamadır. Bu ceza kapsamında, tedbir olmadan araba kullanan, trafikte dikkatsiz davranan araç sahipleri ve sürücüler idari para cezasına tabi tutulur. 52/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu Kanunda belirtildiği üzere aracın hızını, yük ve teknik özelliklerine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği koşullara uydurmamaktır. Çeşitli şartlara göre arıcının hızını ayarlanmaması yasaktır.

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52/1-a trafik cezası nedir?

52/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

52/1-b trafik cezası tutarı ihlal edilen kusur oranına göre uygulanan bir ceza türüdür. Farklı hava koşullarına, yol durumlarına, trafik işaret ve kurallarına göre davranılmadığı takdirde idari para cezası olarak uygulanır. Ayrıca kesilen 15 ceza puanı ehliyete yansır ve B kodlu ceza puanlarının hiçbirinin geri dönüşü ya da silinmesi mümkün değildir. 52/1-b trafik cezası bu kuralı ihlal eden sürücüye yazılır. Ancak araçta başka bir sürücü varsa ve aracın plakasına bu ceza işlendiyse, 52/1-b trafik cezası sürücüye gönderilir.

52/1-b trafik cezası tutarı nedir?

52/1-b trafik cezası tutarı hem maddi bir karşılık hem de ceza puanı şeklinde uygulanır. 2023 yılı için 52/1-b trafik cezası tutarı 196 TL'dir. Ödemeler PTT ya da ilgili ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile peşin ya da taksitli olarak yapılabilir. e-Devlet sistemi aracılığı ile ödeme yapmak da mümkündür. Ceza ödemesi taksitli olarak da yapılabilir.Kesilen cezalar ve ceza puanları e-Devlet hesaplarından takip edilebilir.

Ehliyetlerine yansıyacak olan ceza puanı uygulaması da yapılır. Bu ceza puanlarının geri dönüşü yoktur. 52/1-b trafik cezası için ceza puanı 15 olarak belirlenmiştir. Kesilen para cezası ise eğer 15 gün içinde ödenirse erken ödeme indirimi yansıtılır. Bu indirim % 25 oranındadır. Ceza 15 gün içerisinde ödenirse 52/1-b trafik cezası tutarı 147 TL olur.

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