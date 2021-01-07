52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

Plakalar, otomobil, kamyonet, motor ve otobüs gibi motorlu araçların kimlik kartı gibidir. Bu nedenle motorlu araçların ön ve arka yüzünde standartlara uygun bir şekilde araç plakası bulunması zorunludur. Trafikte emniyetin güvencesi olan plakalar, yedi veya sekiz haneden oluşur. Bu hanelerin büyük kısmını plakanın en başında bulunan il plaka kodu ve il plaka kodunu takip eden ilçe harf grupları oluşturur. Plakanın başında yer alan iki hanelik plaka imi sayesinde aracın hangi ile kayıtlı olduğu kolayca anlaşılır. Peki ülkemizde bulunan 81 ilden birine ait olan 52 nerenin plaka kodudur? İşte 52 nerenin plakası, hangi ilin plaka kodu 52 sorularının cevabı...

52 Nerenin Plakası?

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu ilimiz 52 plaka koduna sahiptir. Merkez ilçesi Altınordu olan Ordu'nun 19 ilçesi vardır. Ordu'nun Merkez (Altınordu), Gürgentepe, Kumru, Ulubey, Korgan, Akkuş, Aybastı, Ünye, Mesudiye, Fatsa ve Gölköy ilçelerini simgeleyen harf gruplarının listesi şu şekilde sıralanabilir:

Ordu Merkez (Altınordu İlçesi) Plaka Kodu Harf Grupları:

52 AC / AZ 001 – 999

52 D 0001 – 1999

52 DF / DH 001 – 999

52 DN / DR 001 – 999

52 FA / FT 001 – 999

52 K 0001 – 3999

52 M 0001 – 1999

52 T 0001 – T 1999