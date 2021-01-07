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52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

07.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

Motorlu araçlarda plakalar kullanılır ve bu plakalar araçlar hakkında çeşitli bilgiler verir. Plakaların en başında yer alan plaka imi, söz konusu aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterdiği için plakada yer alan en önemli bilgilerdendir. Ülkemizde de 81 il için 81 farklı plaka imi kullanılır. Bu plaka imlerinden biri olan 52 plakası hangi il, hangi şehirdeki araçlar 52 plaka koduna sahiptir?

Plakalar, otomobil, kamyonet, motor ve otobüs gibi motorlu araçların kimlik kartı gibidir. Bu nedenle motorlu araçların ön ve arka yüzünde standartlara uygun bir şekilde araç plakası bulunması zorunludur. Trafikte emniyetin güvencesi olan plakalar, yedi veya sekiz haneden oluşur. Bu hanelerin büyük kısmını plakanın en başında bulunan il plaka kodu ve il plaka kodunu takip eden ilçe harf grupları oluşturur. Plakanın başında yer alan iki hanelik plaka imi sayesinde aracın hangi ile kayıtlı olduğu kolayca anlaşılır. Peki ülkemizde bulunan 81 ilden birine ait olan 52 nerenin plaka kodudur? İşte 52 nerenin plakası, hangi ilin plaka kodu 52 sorularının cevabı...

52 Nerenin Plakası?

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu ilimiz 52 plaka koduna sahiptir. Merkez ilçesi Altınordu olan Ordu'nun 19 ilçesi vardır. Ordu'nun Merkez (Altınordu), Gürgentepe, Kumru, Ulubey, Korgan, Akkuş, Aybastı, Ünye, Mesudiye, Fatsa ve Gölköy ilçelerini simgeleyen harf gruplarının listesi şu şekilde sıralanabilir:

Ordu Merkez (Altınordu İlçesi) Plaka Kodu Harf Grupları:

52 AC / AZ 001 – 999
52 D 0001 – 1999
52 DF / DH 001 – 999
52 DN / DR 001 – 999
52 FA / FT 001 – 999
52 K 0001 – 3999
52 M 0001 – 1999
52 T 0001 – T 1999

Gürgentepe İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 BA / BM 001 – 999
52 D 6500 – 6999
52 K 9500 – 9999
52 M 6500 – 6999
52 MK 001 – 999
52 T 6500 – 6999

Kumru İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 BN / BZ 001 – 999
52 D 8500 – 8999
52 G 0151 – 0200
52 G 0251 – 0300
52 G 8351 – 8450
52 K 9000 – 9499
52 M 8500 – 8999
52 MJ 001 – 999
52 T 8500 – 8999

Ulubey İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 D 2001 – 2499
52 G 0201 – 0250
52 G 8451 – 8500
52 HS / HZ 001 – 999
52 K 8500 – 8999
52 M 2001 – 2499
52 T 2001 – 2499

Korgan İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 D 2500 – 2999
52 HH / HP 001 – 999
52 K 8000 – 8499
52 M 2500 – 2999
52 T 2500 – 2999

Akkuş İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 D 3000 – 3999
52 DY / DZ 001 – 999
52 K 7500 – 7999
52 M 3000 – 3999
52 T 3000 – 3999

Aybastı İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 D 4000 – 4999
52 HA / HE 001 – 999
52 K 7000 – 7499
52 M 4000 – 4999
52 T 4000 – 4999

Ünye İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 D 5000 – 6249
52 DU / DV001 – 999
52 ES / EZ 001 – 999
52 K 5250 – 6199
52 M 5000 – 6249
52 T 5000 – 6249

Mesudiye İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 D 6250 – 6499
52 G 0901 – 999
52 G 9951 – 9999
52 K 6200 – 6449
52 M 6250 – 6499
52 ML 001 – 999
52 NA / NZ 001 – 999
52 T 6250 – 6499

Fatsa İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 D 7000 – 8499
52 DD / DE 001 – 999
52 DK / DL 001 – 999
52 DS / DT 001 – 999
52 EH / ER 001 – 999
52 K 4000 – 5249
52 M 7000 – 8499
52 T 7000 – 8499

Gölköy İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

52 D 9000 – 9999
52 EA / EF 001 – 999
52 K 6450 – 6999
52 M 9000 – 9999
52 T 9000 – 9999

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