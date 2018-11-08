52 şehidin katiliydi! Bedirhan Abo öldürüldü

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 31 Ekim günü korumalarıyla birlikte öldürülen ve 4 milyonluk kırmızı listede aranan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo, 52 kişinin şehit olduğu 43 saldırının faili olarak aranıyordu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Abo, Hakkâri'nin Geçitli köyünde 9 sivilin öldüğü saldırı ile Şırnak Beşağaç köyünde 12 sivilin öldüğü saldırıların sorumlusuydu.
Şırnak nüfusuna kayıtlı terörist Abo, Şırnak Beytüşşebap'ta sivil minibüsün taranarak 12 köylünün öldürülmesi, Hakkâri'nin Geçitli köyünde minibüse mayınlı saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği olaylarının baş failiydi.
SALDIRIYI ASKERLERİN ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞTI
PKK'lı Abo, 9 sivilin öldüğü Geçitli saldırısının ardından olay yerine 'Hakkâri Komando Tugayı' yazılı sırt çantası bırakıp, olayı askerlerin üzerine yıkmaya kalkmıştı. Ancak çantada PKK'lı Sıracettin Karataş'ın parmak izinin bulunması ile teröristin oyunu bozulmuştu.
ÇEVİK'İN DE KATİLİYDİ
Abo, Beytüşşebap'ta evinin kapısı kırılarak 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde şehit edilen Astsubay Levent Çevik'in katil zanlısı olarak da aranıyordu.
Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!
Ertuğrul Özkök: Devlet bizden resmen Öcalan'ın idam edilmemesini anlatmamızı istedi
Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor
Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...
OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!
Trump canlı yayında CNN muhabiriyle kavga etti: Kapat o mikrofonu
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı
İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum