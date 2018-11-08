52 şehidin katiliydi! Bedirhan Abo öldürüldü

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 31 Ekim günü korumalarıyla birlikte öldürülen ve 4 milyonluk kırmızı listede aranan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo, 52 kişinin şehit olduğu 43 saldırının faili olarak aranıyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Abo, Hakkâri'nin Geçitli köyünde 9 sivilin öldüğü saldırı ile Şırnak Beşağaç köyünde 12 sivilin öldüğü saldırıların sorumlusuydu.

Şırnak nüfusuna kayıtlı terörist Abo, Şırnak Beytüşşebap'ta sivil minibüsün taranarak 12 köylünün öldürülmesi, Hakkâri'nin Geçitli köyünde minibüse mayınlı saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği olaylarının baş failiydi.

SALDIRIYI ASKERLERİN ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞTI

PKK'lı Abo, 9 sivilin öldüğü Geçitli saldırısının ardından olay yerine 'Hakkâri Komando Tugayı' yazılı sırt çantası bırakıp, olayı askerlerin üzerine yıkmaya kalkmıştı. Ancak çantada PKK'lı Sıracettin Karataş'ın parmak izinin bulunması ile teröristin oyunu bozulmuştu.

ÇEVİK'İN DE KATİLİYDİ

Abo, Beytüşşebap'ta evinin kapısı kırılarak 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde şehit edilen Astsubay Levent Çevik'in katil zanlısı olarak da aranıyordu.



