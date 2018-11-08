HABER

52 şehidin katiliydi! Bedirhan Abo öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 08:42 | Son Güncelleme

Cudi’de öldürülen Masiro kod adlı Bedirhan Abo'nun 52 kişinin şehit olduğu 43 saldırının faili olarak arandığı tespit edildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 31 Ekim günü korumalarıyla birlikte öldürülen ve 4 milyonluk kırmızı listede aranan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo, 52 kişinin şehit olduğu 43 saldırının faili olarak aranıyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Abo, Hakkâri'nin Geçitli köyünde 9 sivilin öldüğü saldırı ile Şırnak Beşağaç köyünde 12 sivilin öldüğü saldırıların sorumlusuydu.

Şırnak nüfusuna kayıtlı terörist Abo, Şırnak Beytüşşebap'ta sivil minibüsün taranarak 12 köylünün öldürülmesi, Hakkâri'nin Geçitli köyünde minibüse mayınlı saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği olaylarının baş failiydi.

SALDIRIYI ASKERLERİN ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞTI

PKK'lı Abo, 9 sivilin öldüğü Geçitli saldırısının ardından olay yerine 'Hakkâri Komando Tugayı' yazılı sırt çantası bırakıp, olayı askerlerin üzerine yıkmaya kalkmıştı. Ancak çantada PKK'lı Sıracettin Karataş'ın parmak izinin bulunması ile teröristin oyunu bozulmuştu.

ÇEVİK'İN DE KATİLİYDİ

Abo, Beytüşşebap'ta evinin kapısı kırılarak 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde şehit edilen Astsubay Levent Çevik'in katil zanlısı olarak da aranıyordu.


Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam ettiKaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Çarpıcı Karayılan, Kalkan ve Bayık iddiası: İnfaz edilebilirÇarpıcı Karayılan, Kalkan ve Bayık iddiası: İnfaz edilebilir
TEM otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıTEM otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedirhan abo şehit PKK terörist

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir gider bin gelir dimi ama 30 yildir ayni seneryo ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç şantaj kalp krizinden öldürttü!

İğrenç şantaj kalp krizinden öldürttü!

Orionid meteor yağmuru Uçak'ta gözlendi! Görsel şölen

Orionid meteor yağmuru Uçak'ta gözlendi! Görsel şölen

Aksaray'da otobüs kazası! Tramvay seferleri durdu

Aksaray'da otobüs kazası! Tramvay seferleri durdu

Çarpıcı Karayılan, Kalkan ve Bayık iddiası: İnfaz edilebilir

Çarpıcı Karayılan, Kalkan ve Bayık iddiası: İnfaz edilebilir

Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti

Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti

TEM'de zincirleme kaza! 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de zincirleme kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.