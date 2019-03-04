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52 yaşında İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

Çanakkale Zaferinin 104.

Çanakkale Zaferinin 104. Yılı için İstanbul’dan Çanakkale’ye tek başına vefa yürüyüşü başlatan 52 yaşındaki Saffet Gümüş Tekirdağ’a ulaştı.
Çanakkale Zaferinin 104. Yılı dolayısıyla eline Türk Bayrağını alan Tokat 15’liler Derneği Başkanı 52 yaşındaki Saffet Gümüş, tek başına gerçekleştireceği vefa yürüyüşü için yola çıktı. 4 günde Tekirdağ’a ulaşan Gümüş yolda bulunan vatandaşların ve geçen araçların sürekli sevgi gösterilerinde bulunduğunu ifade etti. Çanakkale’ye kadar yürüyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bayrağı hediye edeceğini dile getiren Gümüş yolda zaman zaman köpek saldırılarına da uğradığını belirtti.
Günde 20-25 kilometre yürüyüş
Saffet Gümüş yolda rastladığı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yürüyüşü başlatma sebebim şu. Arkadaşlar tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak diyorum çünkü şu anki gençliğimize bunu vermek için, bu duyguları vermek için yürüyorum. İstanbul Esenyurt’tan yola çıktım. Biliyorsunuz 15 Temmuz’da mabedimize saldırdılar. Biz bunları bertaraf ettik. Çünkü biz, Nene Hatun torunlarıyız, Tokat On beşlinin, Alparslan’ın, Yavuz’un torunlarıyız. Biz bu vatanımıza, bu devletimize sahip çıkmak için bir farkındalık için yürüyorum. Tüm şehitlerimiz için, 15 Temmuz şehitleri için, Çanakkale’deki şehitlerimiz için yürüyorum. Oradan Çanakkale yürüyüp şehitlikte sonlandıracağım yürüyüşümü. Orada Fatiha okuyacağım ve tekrar İstanbul’a geri dönüş sağlayacağım. 4 gündür Yoldayım. İstanbul Esenyurt’ta başladım. Bugün Tekirdağ’a kadar gelebildim. Bugünlük bir 10 kilometre daha yürüyeceğim. Yani günlük 25-20 kilometre yürüyorum. 18 Martta Cumhurbaşkanımıza bu bayrağı hediye edeceğim” dedi.
“375 kilometre yol yürüyeceğim”
Gümüş konuşmasının devamında, “Yol etrafında ee tabi gelirken çok değişik şeylere karşı karşıya kalabiliyoruz. Köpekler var zaman zaman saldırıyorlar. Aileler, insanlar bayrağı görünce çay söylüyorlar. Yemek verenler var. Çok sevgi gösterileri var araçlar, kamyonlar daha çok şahit oluyor. Kamyonlar sevgi gösterileri yapıyorlar. En çok onlar korna çalıyor. Bizim başka gidecek vatanımız yok. Toplam 375 kilometre yol yürüyeceğim” diye konuşarak yoluna devam etti.

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