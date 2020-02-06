52 yaşındaki Julia Roberts'ın aşk dövmesi

Yarım asırı geride bırakan Julia Roberts, zamana direnen görüntüsüyle dikkat çekti.

Julia Roberts

1990 yapımı Pretty Woman (Özel Bir Kadın) adlı filmle hafızalara kazınan Julia Roberts, eşi Daniel Moder, çocukları ve bir grup arkadaşıyla birlikte Meksika'nın Puerta Vallarta kentinde tatile gitti.

Havuza girip serinleyen, arkadaşlarıyla sohbet eden Roberts'ın belindeki "aşk dövmesi" de gözden kaçmadı.

52 yaşındaki Roberts, kaldığı otelin havuz başında lacivert bikinisiyle görüntülendi.

Ünlü oyuncunun kocasının adının baş harfleri ve üç çocuğunun isimlerinden oluşan dövmesi de dikkat çekti.

İlk evliliğini 1993 ile 1995 arasında Lyle Lovett ile yapan Julia Roberts 2002 yılında şu anki eşi Daniel Moder ile evlendi.

Çiftin ikisi ikiz üç tane çocuğu bulunuyor.

Julia Roberts kariyeri boyunca dört kez Oscar'a aday gösterildi.