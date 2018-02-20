52 yaşındaki ünlü oyuncunun sevişme sahneleri olay oldu

ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, dizideki Andrew karakteri ile yakınlaştı ve bir koltuk üzerinde sevişti.
Olay sahneler!
1 / 9
İkinci sezonun yayınlandığı Divorce‘da rol alan Sarah Jessica Parker, boşanma süreci yaşayan bir anne karakterini canlandırıyor.
2 / 9
Dizideki Andrew karakteri ile yakınlaşan Parker, bir koltuk üzerinde sevişti. Sex And The City ile kitlelerin tanıdığı Parker’ın bu sahnesi izleyicilerin diline dolandı.
3 / 9
Sarah Jessica Parker'ın bazı hayranları Sex And The City dizisinde bile bu tarz sahnelerin olmadığını belirtti. Sarah Jessica Parker ise sessizliğini korumayı sürdürüyor.
4 / 9
Bilindiği gibi Sarah Jessica Parker geçtiğimiz günlerde Sex and The City dizisinden rol arkadaşı Kim Cattrall ile yaşadığı polemik ile gündeme gelmişti.
5 / 9
Bir televizyon kanalı aracılığıyla Kim Cattrall'a başsağlığı mesajı gönderen Sarah Jessica Parker, Cattrall tarafından Instagram'da topa tutulmuştu.
6 / 9
Kim Cattrall Instagram'dan yaptığı açıklamada Sarah Jessica Parker'a: " Bitmek bilmeyen yardım çabaların senin her zaman nasıl bir zalim olduğunun hatırlatıcısı. Sen benim ailemden biri değilsin. Arkadaşım da değilsin. O yüzden sana son kez yazıyorum. Kendini iyi kız gibi göstermek için benim trajedimi kullanma" demişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum