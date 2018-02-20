MAGAZİN

52 yaşındaki ünlü oyuncunun sevişme sahneleri olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 10:49 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta eski arkadaşı Kim Cattrall ile yaşadığı polemikle gündem olan 52 yaşındaki ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, bu sefer de Divorce dizisindeki cesur sahneyle gündeme geldi  

ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, dizideki Andrew karakteri ile yakınlaştı ve bir koltuk üzerinde sevişti.

Olay sahneler!

1 / 9

İkinci sezonun yayınlandığı Divorce‘da rol alan Sarah Jessica Parker, boşanma süreci yaşayan bir anne karakterini canlandırıyor.
2 / 9

Dizideki Andrew karakteri ile yakınlaşan Parker, bir koltuk üzerinde sevişti. Sex And The City ile kitlelerin tanıdığı Parker’ın bu sahnesi izleyicilerin diline dolandı.
3 / 9

Sarah Jessica Parker'ın bazı hayranları Sex And The City dizisinde bile bu tarz sahnelerin olmadığını belirtti. Sarah Jessica Parker ise sessizliğini korumayı sürdürüyor.
4 / 9

Bilindiği gibi Sarah Jessica Parker geçtiğimiz günlerde Sex and The City dizisinden rol arkadaşı Kim Cattrall ile yaşadığı polemik ile gündeme gelmişti.
5 / 9

Bir televizyon kanalı aracılığıyla Kim Cattrall'a başsağlığı mesajı gönderen Sarah Jessica Parker, Cattrall tarafından Instagram'da topa tutulmuştu.
6 / 9

Kim Cattrall Instagram'dan yaptığı açıklamada Sarah Jessica Parker'a: " Bitmek bilmeyen yardım çabaların senin her zaman nasıl bir zalim olduğunun hatırlatıcısı. Sen benim ailemden biri değilsin. Arkadaşım da değilsin. O yüzden sana son kez yazıyorum. Kendini iyi kız gibi göstermek için benim trajedimi kullanma" demişti.
7 / 9

8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jessica parker divorce

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı

Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı

Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı! Vatan Şaşmaz'ın bebeğinin adı...

Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı! Vatan Şaşmaz'ın bebeğinin adı...

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Ivana Sert: 'Sert'in patenti bende

Ivana Sert: 'Sert'in patenti bende

Muazzez Ersoy'un zor anları: Hastaneye koştu

Muazzez Ersoy'un zor anları: Hastaneye koştu

Ozan Çolakoğlu'na ağır suçlama!

Ozan Çolakoğlu'na ağır suçlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.