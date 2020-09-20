HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 52 yıl hapisle aranan ve sahte kayıtlarla kendini ölü gösteren youtuber yakalandı

52 yıl hapisle aranan ve sahte kayıtlarla kendini ölü gösteren youtuber yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Muğla'da, 6 ilde karıştığı çeşitli suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sahte evraklarla kendisini kayıtlarda 13 yıl önce ölmüş gibi gösterdiği belirlenen Tayfun Demir (38), polisin 6 aylık takibinin ardından kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Demir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

52 yıl hapisle aranan ve sahte kayıtlarla kendini ölü gösteren youtuber yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla sosyal medyada 435 bin takipçisi bulunan ve 6 ilde karıştığı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş, toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in sahte belgeler ile kendisini 13 yıldır ölmüş gibi gösterip, bir yakınına ait üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı kimlikle dolaştığını belirledi. Demir, 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımları inceleyen ekipler, Demir'in Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti. Bilgisayarının ‘IP’ adresinden yola çıkan polis, Demir'i bu sabah kaldığı kırsal Gazeller Mahallesi'ndeki müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
Hem suçlu hem güçlü! Alkollü sürücüden sağlık ekiplerine saldırıHem suçlu hem güçlü! Alkollü sürücüden sağlık ekiplerine saldırı
Koronavirüsten kapanan PTT şubeleri tekrar açılacak mı?Koronavirüsten kapanan PTT şubeleri tekrar açılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Flaş açıklama! 'Bir TV programcısı...'
Flaş açıklama! 'Bir TV programcısı...'
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'influenza' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'influenza' uyarısı
Kan donduran görüntüler! Dövüldükten sonra araçtan atıldı...
Kan donduran görüntüler! Dövüldükten sonra araçtan atıldı...
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapı kapı dolaşıp ateş ölçüyor
Kapı kapı dolaşıp ateş ölçüyor
Kazaya karışan aracın alkollü sürücüsü sağlık ekiplerine saldırdı
Hem suçlu hem güçlü! Alkollü sürücüden sağlık ekiplerine saldırı
Valiler arasında gülümseten 'Anadolu aslanı' atışması
Valiler arasında gülümseten 'Anadolu aslanı' atışması
Dalaman'da korkutan orman yangını
Dalaman'da korkutan orman yangını
Dehşete düşüren olay! Boşanma davası açan 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı
Dehşete düşüren olay! 5 aylık hamile eşini bıçaklayıp kaçtı
Fabrikanın kazan dairesinde patlama! 2 işçi yaralandı
Fabrikanın kazan dairesinde patlama! 2 işçi yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.