HABER

52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni kendine hayran bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Marmaris Halk Eğitimi Merkezi deposunda 52 yıl önce yapılmış hasır çanta bulundu.

52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni kendine hayran bırakıyor

Marmaris Halk Eğitimi Merkezi deposunda 52 yıl önce yapılmış hasır çanta bulundu. Günümüzde tercih edilen çanta modellerine benzeyen tarihi çanta, göreni kendine hayran bırakıyor.
Marmaris Halk Eğitimi Merkezi deposunda 52 yıl önce yapılmış hasır çanta bulundu. 4 yıl önce depo olarak kullanılan eski binanın yıkılmadan önce içindeki eşyaları araştıran görevliler hasır çantayla karşılaştı. Çantanın içinde 1967 yılı tarihli, merkez tarafından düzenlenen elişi kursuna katılan Marmarisli kadınların ve yaptıkları ürünlerin yer aldığı iki fotoğraf bulundu. Merkez görevlileri ivedilikle çantayı koruma altına aldı. Çantanın arpa, buğday saplarından yapıldığı tespit edildi. Marmaris Halk Eğitimi Merkezi görevlileri, tarihi çantayı düzenledikleri ‘Yılsonu Sergisi’nde’ görücüye çıkardı. Çantayı gören ziyaretçiler çantaya hayran kaldı. Çantanın günümüzde tercih edilen çanta modellerine çok benzediğini söyleyen Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Fatma Başar Odabaş, elişi çanta hakkında İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.
Çantayı görenlerin ona hayran kaldığını belirten Odabaş, “Depo olarak kullanılan konteynırlarımız vardı. Daha sonra iki tane prefabrik bina yapılırken biz depoları boşaltmaya başladık. Depoları araştırırken 1967 yılında yapılmış bir hasır çantayla karşılaştık. Arpa, buğday saplarından yapılmış bir hasır çanta. 52 yıldır sağlamlığını hiçbir şekilde bozmamış. Bu çantayı yapan kursiyerlerimizin resimleri de çantanın içinde çıktı. Bu bizi çok etkiledi biz bu çantayı bulduğumuz 4 yıldan beri saklıyoruz. Çantayı bir tarihi eser olarak görüyoruz, geçmişimizi yansıtıyor. Bu çantanın iki tane özelliği var, bir tanesi doğal ürünlerden yapıldığı için sağlamlığı ve 52 iki yıldır muhafaza edilmiş olması. Diğer özelliği ise 52 yıl önce yapılan çantaların günümüzde moda olarak kullanılması. Baktığımızda gençlerin elinde omuz çantası olarak kullanılan hasır çantalar var, plaj çantası olarak kullanılan hasırlar var. Bu çantayı gören herkes hayran kalıyor. Çantayı kursiyerlerimizin ördüğünü sanıyorlar. Biz 52 yıllık bir çanta olduğunu söylediğimizde şaşkınlıkla bakıyorlar. İçine bakıyorlar, ipini inceliyorlar bu ne kadar güzelmiş diye” dedi.

52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni kendine hayran bırakıyor

52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni kendine hayran bırakıyor

52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni kendine hayran bırakıyor

52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni kendine hayran bırakıyor

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Tekstil ihracatında en ’kar’lı zirveTekstil ihracatında en ’kar’lı zirve
Dağ horozu kendini 3 yıl sonra 2 km uzaktan dürbünle gösterdiDağ horozu kendini 3 yıl sonra 2 km uzaktan dürbünle gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.