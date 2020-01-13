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  4. 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Trabzon’da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Düzköy ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı ile kıyılmış tütün ticareti yaptığı tespit edile 2 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı.

Trabzon’da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Düzköy ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı ile kıyılmış tütün ticareti yaptığı tespit edile 2 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsı mauser marka uzun namlulu piyade tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca şarjörü ve 571 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. 520 kilogram kıyılmış tütün ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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