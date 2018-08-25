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529 yıllık kavak ağacı devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasının arazisinde bulunan 529 yıllık kavak ağacı, dün gece devrildi.

529 yıllık kavak ağacı devrildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasının arazisinde bulunan 529 yıllık kavak ağacı, dün gece devrildi.
Turhal ilçesindeki şeker fabrikasının arazisinde bulunan ve Osmanlı Padişahı 2'inci Beyazıt döneminde 1489 yılında dikildiği ileri sürülen kavak ağacı, 1934 yılında çevresi düzenlenerek ziyarete açıldı. İlçenin simgesi olan ve 'koca kavak' olarak adlandırılan ağaç, dün gece devrildi. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ağacın ömrünü tamamladığını ifade ederek, "Ağaç, gövdesi ve kökünün çürümesi nedeniyle yıkılmış. Kökleri tarafından tutunamayan gövde de dallarının ağırlığı nedeniyle, kalın dalların bulunduğu yöne yattı. Yıllara meydan okuyan ağacımız artık ömrünü tamamladı. Normalde bir kavak ağacı bu kadar uzun süre yaşamaz. Fabrika arazisinde, korunaklı bir bölgede olduğu için bu kadar uzun yaşadı. Bundan sonra koca kavakın ismini yaşatacağız" dedi.
Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ise devrilen ağacı Tabiat Varlıkları Kurulu'nun incelediğini belirterek, ''İnceleme bittikten sonra teknik olarak mümkünse koca kavağın gövdesinin bir şekilde cilalanarak anıt biçiminde ilçemizin bir meydanında muhafaza edilip edilemeyeceğini orman mühendisleri ile görüşeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

529 yıllık kavak ağacı devrildi529 yıllık kavak ağacı devrildi529 yıllık kavak ağacı devrildi529 yıllık kavak ağacı devrildi

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