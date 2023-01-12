HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 53/1-c trafik cezası nedir? 53/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

53/1-c trafik cezası nedir? 53/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

09.01.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikteki sürücülerin ve araç sahiplerinin, can ve mal güvenliğini korumak, güvenliği sağlamak ve trafiğin akışındaki düzeni korumak için oluşturulan kuralları ihlal etmemesi adına bazı trafik cezaları vardır. Bu uygulamalar farklı kuralların belli oranlardaki ihlallerine göre değişiklik gösterir. 53/1-c kodlu trafik cezası da bu cezalar arasında yer alır. Dönüş kuralları dâhilinde düzenlenen 53. maddenin alt kuralı olan 53/1-c trafik cezası ihlalinin konusu nedir?

53/1-c trafik cezası nedir? 53/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanununda ilgili maddeler gereğince bazı trafik cezaları yer almaktadır. Bu cezalar araç sürücülerini kural ihlallerinden caydırma amacı da taşır. Belirtilmiş olan resmî kanunlara ve kurallara uyulmadığı takdirde bu cezalar uygulanır. 53/1-c trafik cezası da bu kod altındaki kuralları ihlal eden sürücülere uygulanan idari para cezası ve ceza puanı içeren uygulamalardan biridir.

53/1-c trafik cezası nedir?

Dönel kavşaklar ya da diğer adı ile göbeklerden, babalardan ya da adalardan dönüş sırasında bazı kurallar vardır. Bu kuralları ihlal eden sürücülerin tabi tutulduğu trafik cezaları 53/1-c kodlu trafik cezası yazılır. 53/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu aynı isimli kod ile alınan trafik cezasının işleme girmesi şeklinde gerçekleşir. 53/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemektir. 53/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde belirtilen kurallar ve bu cezanın kesilmemesi için gerekli kurallar şu şekildedir:

  • Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır.
  • Kavşağa girerken ya da kavşaktan ayrılırken yayalara yol verilir.
  • Kavşağa girmek için yeterli boşluk yoksa trafik akışını bozmadan beklenilmeli ve uygun bir boşluk bulunduğunda kavşağa girilmelidir.
  • Kavşak içerisinde geçiş üstünlüğü olan araçlara yol verilmelidir.
  • Kavşak içinde durulmamalıdır ya da park edilmemelidir.
  • Kavşaktan çıkarken sağ sinyal yakılır.
  • Kavşak çıkışı kaçırılırsa ada etrafında tekrardan dönülür ve doğru çıkışa gelince kontrollü bir şekilde kavşaktan çıkılır.
  • Kavşakta ilk sağdan çıkılacaksa kavşağa yaklaşırken sağ şeride geçilir ve sinyal verilere terk edilir.
  • Sonraki çıkış kullanılacaksa hız azaltılır, merkeze yakın şeritten kavşağa girilir. Ada etrafında dönerken şerit değiştirilmez. Çıkışa gelince sinyal yakılır ve çıkılır.

İlginizi Çekebilir

53/1-b trafik cezası nedir?

53/1-b trafik cezası nedir?

53/1-a trafik cezası nedir?

53/1-a trafik cezası nedir?

52/1-d trafik cezası nedir?

52/1-d trafik cezası nedir?

 52/1-c trafik cezası nedir?

52/1-c trafik cezası nedir?

52/1-b trafik cezası nedir?

52/1-b trafik cezası nedir?

52/1-a trafik cezası nedir?

52/1-a trafik cezası nedir?

53/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

53/1-c trafik cezası tutarı dönel kavşak kurallarına uymayan sürücü ve araç sahiplerinin tabi tutulduğu bir ceza uygulaması kapsamında ödenir. 53/1-c trafik cezası sürücülere kesilen bir cezadır. Ancak ceza araç plakasına yazıldıysa ceza doğrudan araç sahibine aittir. Trafik cezası için rakamlar her yıl güncellenir ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanır.

53/1-c trafik cezası tutarı nedir?

Ceza ödemeleri taksitli ya da peşin olarak yapılabilir. Taksitli ödeme seçeneği tercih edildiği durumlarda toplam tutar dört eşit rakama bölünür. İlk taksit peşin olarak ödenmelidir. Ödemeler PTT ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabilir. Eğer kesilen ceza 15 gün içinde ödenirse erken ödeme indirimi söz konusu olur. Bu indirimin oranı % 25 olarak açıklanmıştır.

53/1-c trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. Eğer indirim oranıyla birlikte 15 gün iş günü içinde ödenecekse 53/1-c trafik cezası tutarı 327 TL olur. 53/1-c trafik cezası tutarı yanı sıra 20 ceza puanı da ehliyete işlenir.

İlginizi Çekebilir

51/5-b trafik cezası nedir?

51/5-b trafik cezası nedir?

51/5-a trafik cezası nedir?

51/5-a trafik cezası nedir?

 51/2-c trafik cezası nedir?

51/2-c trafik cezası nedir?

 51/2-b trafik cezası nedir?

51/2-b trafik cezası nedir?

51/2-a trafik cezası nedir?

51/2-a trafik cezası nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta... 'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...
Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı... Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik cezası sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Memurlara 15 Ocak'ta çifte zam! Meclis'ten geçti: Tam 10.700 TL...

Memurlara 15 Ocak'ta çifte zam! Meclis'ten geçti: Tam 10.700 TL...

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.