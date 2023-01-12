53/1-c trafik cezası nedir? 53/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanununda ilgili maddeler gereğince bazı trafik cezaları yer almaktadır. Bu cezalar araç sürücülerini kural ihlallerinden caydırma amacı da taşır. Belirtilmiş olan resmî kanunlara ve kurallara uyulmadığı takdirde bu cezalar uygulanır. 53/1-c trafik cezası da bu kod altındaki kuralları ihlal eden sürücülere uygulanan idari para cezası ve ceza puanı içeren uygulamalardan biridir.

53/1-c trafik cezası nedir?

Dönel kavşaklar ya da diğer adı ile göbeklerden, babalardan ya da adalardan dönüş sırasında bazı kurallar vardır. Bu kuralları ihlal eden sürücülerin tabi tutulduğu trafik cezaları 53/1-c kodlu trafik cezası yazılır. 53/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu aynı isimli kod ile alınan trafik cezasının işleme girmesi şeklinde gerçekleşir. 53/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemektir. 53/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde belirtilen kurallar ve bu cezanın kesilmemesi için gerekli kurallar şu şekildedir:

Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır.

Kavşağa girerken ya da kavşaktan ayrılırken yayalara yol verilir.

Kavşağa girmek için yeterli boşluk yoksa trafik akışını bozmadan beklenilmeli ve uygun bir boşluk bulunduğunda kavşağa girilmelidir.

Kavşak içerisinde geçiş üstünlüğü olan araçlara yol verilmelidir.

Kavşak içinde durulmamalıdır ya da park edilmemelidir.

Kavşaktan çıkarken sağ sinyal yakılır.

Kavşak çıkışı kaçırılırsa ada etrafında tekrardan dönülür ve doğru çıkışa gelince kontrollü bir şekilde kavşaktan çıkılır.

Kavşakta ilk sağdan çıkılacaksa kavşağa yaklaşırken sağ şeride geçilir ve sinyal verilere terk edilir.

Sonraki çıkış kullanılacaksa hız azaltılır, merkeze yakın şeritten kavşağa girilir. Ada etrafında dönerken şerit değiştirilmez. Çıkışa gelince sinyal yakılır ve çıkılır.

53/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

53/1-c trafik cezası tutarı dönel kavşak kurallarına uymayan sürücü ve araç sahiplerinin tabi tutulduğu bir ceza uygulaması kapsamında ödenir. 53/1-c trafik cezası sürücülere kesilen bir cezadır. Ancak ceza araç plakasına yazıldıysa ceza doğrudan araç sahibine aittir. Trafik cezası için rakamlar her yıl güncellenir ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanır.

53/1-c trafik cezası tutarı nedir?

Ceza ödemeleri taksitli ya da peşin olarak yapılabilir. Taksitli ödeme seçeneği tercih edildiği durumlarda toplam tutar dört eşit rakama bölünür. İlk taksit peşin olarak ödenmelidir. Ödemeler PTT ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabilir. Eğer kesilen ceza 15 gün içinde ödenirse erken ödeme indirimi söz konusu olur. Bu indirimin oranı % 25 olarak açıklanmıştır.

53/1-c trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. Eğer indirim oranıyla birlikte 15 gün iş günü içinde ödenecekse 53/1-c trafik cezası tutarı 327 TL olur. 53/1-c trafik cezası tutarı yanı sıra 20 ceza puanı da ehliyete işlenir.