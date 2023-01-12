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53/2-a trafik cezası nedir? 53/2-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

09.01.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun onayladığı şekilde bazı trafik kuralları belirlemiştir. Bu kuralların ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda araç sürücüleri bazı cezalara tabi tutulur. Cezalar, ihlal edilen kurallara ve ihlal oranlarına göre değişiklik gösterir. Dönüş kurallarından birisi olan 53/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

53/2-a trafik cezası nedir? 53/2-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Yönetmeliğince belirlenen bazı trafik kuralları bulunur. Bu kurallar trafikte düzeni sağlamak, trafik kazalarının önüne geçebilmek, can ve mal kayıplarını engelleme amacıyla koyulmuştur. Kuralların ihlaline engel olabilmek için araç sahiplerini ve sürücülerini caydırması hedefiyle bazı trafik cezaları belirlenmiştir. Belirlenen trafik cezaları ihlal edilen kurala ya da ihlal oranlarına göre değişiklik ve çeşitlilik gösterir. Trafik Kanunu maddelerinin adı ile anılan cezalar belli kodlarla anılır. 53/2-a kodlu trafik cezası da bu trafik cezalarından biridir.

53/2-a trafik cezası nedir?

Trafikte sağa ya da sola dönüşler sırasında araç sürücülerinin yayalara, kurallara uygun olarak geçiş yaptıkları hâlde yayaların hakkı olan ilk geçiş haklarını vermediği durumlarda 53/2-a trafik cezasına tabi tutulur. Bu ceza kapsamında hem idari para cezası hem de ceza puanı uygulaması yapılır. 53/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkının verilmemesidir. Trafikte seyir hâlindeyken geçiş önceliği olan kişilere ilk geçiş hakkı tanınmalıdır.

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53/2-a trafik cezası kimlere uygulanır?

53/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusunda itirazda bulunmak da mümkündür. İtiraz için dilekçe yazılmalı ve ilgili belgeler ile ilgili makamlara giderek şahsen başvuru yapılması gerekir. Başvuru için ehliyet, kimlik ve ruhsat fotokopisi, cezanın tebligatı, destekleyici belge ve raporlarla birlikte itiraz dilekçesi verilmelidir. 53/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu dolayısıyla cezalar sürücüye kesilir. Ancak bu tür cezalar araç plakasına da yazılabildiği için ceza araç sahibine gönderilir.

53/2-a trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada 53/2-a trafik cezası tutarı 436 TL'dir. Ancak ödemenin 15 gün içinde yapılması durumunda erken ödeme indirimi olan %25 indirimden faydalanmak mümkündür. 53/2-a trafik cezası tutarı indirimle birlikte 436 TL'den 327 TL'ye düşer. Ödemeler PTT, banka ya da e-Devlet üzerinden peşin ya da taksitle ödenebilir.

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