53/2-b trafik cezası nedir? 53/2-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, farklı durumlarda ve ihlallerin yapıldığı oranlar doğrultusunda belirlenir. İdari para cezası ve ceza puanı olarak uygulanan cezalar arasında 53/2-b kodlu trafik cezası da bulunur. Kesilen ceza hem maddi yaptırım hem de geri dönüşü olmayan ceza puanıdır. Bir yıl içinde 100 puana ulaşan araç sürücülerinin ve araç sahiplerinin ehliyetlerine el konur. Kesilen cezaların ödemeleri on beş gün içinde yapılırsa erken ödeme indiriminden yararlanmak mümkündür. Erken ödeme kapsamında %25 oranında indirimden yararlanılır.

53/2-b trafik cezası nedir?

Trafiğin akışı esnasında sürücülerin sağa ya da sola dönüşleri sırasında sürücülerin geçiş üstünlüğü olan kişilere geçiş hakkını vermesi gerekir. Örneğin yayaların ve bisikletlilerin geçiş üstünlüğü vardır. 53/2-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince sağa ve sola dönüşler sırasında eğer var ise bisiklet şeridinde bulunan elektrikli skooter ya da bisiklet kullanan kişilere ilk geçiş hakkını vermemeleridir. 53/2-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak geçiş hakkı bisiklet yolunun sahibi olan araçlarda olduğu durumlarda geçerlidir. Araç sürücüleri hakkı olan kişilere yol vermediğinde bu trafik cezasına tabi tutulur.

53/2-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Sürücülerin trafik içerisinde uyması gereken bazı kurallar bulunur. Bu kurallardan birisi de dönüşlerde ya da bazı durumlarda geçiş üstünlüğü olan araçlara ve kişilere geçiş üstünlüğü hakkının tanınarak ilk geçiş hakkının verilmesidir. Sürücünün karşısında geçiş üstünlüğü olan bir araç ve kişi varsa bu kişiye üstünlüğü vermelidir. 53/2-b trafik cezası da bisiklet yolunda ve bisiklet şeridindeki bisiklet ve elektrikli skuter kullananlara geçiş hakkını vermemesidir. 53/2-b trafik cezası sürücülere yazılır. Ancak bu tarz cezalar araç plakasına da yazılabildiği için ceza doğrudan araç sürücüsüne gönderilir.

53/2-b trafik cezası tutarı nedir?

53/2-b trafik cezası tutarı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya istinaden 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. Ödemeler PTT şubeleri ya da bankalar yolu ile yapılabilir. Erken ödeme indiriminden yararlanma durumunda ise 53/2-b trafik cezası tutarı 327 TL’ye düşmektedir. Ödemeler hem peşin hem de taksitli olarak yapılabilir. Taksitli ödemelerin ilk taksiti peşin olarak ödenir. Geri kalan tutar üç eşit parçaya bölünerek aylık olarak ödenmelidir. Kesilen cezaya itiraz etmek mümkündür. İtiraz için başvurular, ehliyet, kimlik, ruhsat fotokopileri ile birlikte, dilekçe, cezanın tebligat belgesi ilgili makamlara şahsen teslim edilerek yapılır.