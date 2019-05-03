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53 astsubay hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında 48'i görevde 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturması kapsamında 48'i görevde 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, jandarma bünyesindeki FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile periyodik ve ardışık arama soruşturmasında 53 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Şüphelilerden 48'inin görevde olduğu belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdüğü ifade edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ jandarma genel komutanlığı

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