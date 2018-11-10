HABER

53 Dicle Elektrik çalışanı ilk yardım sertifikasını aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

TÜRKİYE genelindeki 21 dağıtım şirketi arasında İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunan 2 şirketten biri olan Dicle Elektrik, kendi bünyesinde verilen Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimlerinde başarılı olan 53 çalışanına ‘İlk Yardımcı’ sertifikaları ve kimliklerini bir törenle verdi.

53 Dicle Elektrik çalışanı ilk yardım sertifikasını aldı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE genelindeki 21 dağıtım şirketi arasında İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunan 2 şirketten biri olan Dicle Elektrik, kendi bünyesinde verilen Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimlerinde başarılı olan 53 çalışanına ‘İlk Yardımcı’ sertifikaları ve kimliklerini bir törenle verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birimine bağlı olarak faaliyette bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından gözetlenip denetlenen İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde görevli sertifikalı 4 uzman tarafından şirkette çalışan 59 kişiye ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim süresinin tamamlanmasının ardından kursiyerler, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde sınava alındı. Sınav sonunda başarı gösteren 53 çalışan, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası le birlikte ‘İlk Yardımcı’ kimliği almaya hak kazandı.

“UMARIM OLUMSUZ DURUMLARLA KARŞILAŞMAZSINIZ”

‘İlk Yardımcı’ sertifikası ve kimliği dağıtımı nedeniyle düzenlenen törene Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, İnsan Kaynakları Başkanı Emirhan Karayay, İl Müdürü Uğur Yaka, İdari İşer Müdürü Haydar Özmen, İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Deniz Erk ve bazı yöneticiler ile ilçe şefleri katıldı.
Burada konuşan Genel Müdür Karagüzel, “En tehlikeli iş kolunda faaliyet yürütüyoruz. Olası iş kazalarında bilinçli olarak yapılacak ilk yardım müdahalesi hayat kurtarabiliyor. İlk yardım sertifikası ve kimliğini almaya hak kazanan 53 çalışanımızı kutluyorum. Umarım, öğrendiklerinizi uygulayacak olumsuz durumlarla karşılaşmazsınız’’ dedi.

Daha sonra yöneticiler tarafından törene katılanlara sertifikaları ile kimlikleri dağıtıldı.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

En tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet yürütmekte olan Dicle Elektrik’in, kendi eğitim merkezinde açacağı yeni kurslar ile diğer çalışanlarına da ilk yardım eğitimi vermeye devam edeceği belirtildi. Açılan bu kurslarla, Dicle Elektrik çalışanlarının en az yüzde 10’unun ilk yardım sertifikası ile ilk yardımcı kimliği alması hedefleniyor.

53 Dicle Elektrik çalışanı ilk yardım sertifikasını aldı53 Dicle Elektrik çalışanı ilk yardım sertifikasını aldı

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Üniversite öğrencileri bir günde 150 kişiyi organ bağışçısı yaptıÜniversite öğrencileri bir günde 150 kişiyi organ bağışçısı yaptı
Lingual teknik (içten tel tekniği) ile invisalign tedavilerinin 5 farkıLingual teknik (içten tel tekniği) ile invisalign tedavilerinin 5 farkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lingual teknik (içten tel tekniği) ile invisalign tedavilerinin 5 farkı

Lingual teknik (içten tel tekniği) ile invisalign tedavilerinin 5 farkı

Gülüşümüzü estetik hale getirmek mümkün mü?

Gülüşümüzü estetik hale getirmek mümkün mü?

Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?

Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?

Zatürre nedir? Zatürre bulaşıcı mı? Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürre tedavisinde herkes zatürre aşısı kullanmalı mı?

Zatürre nedir? Zatürre bulaşıcı mı? Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürre tedavisinde herkes zatürre aşısı kullanmalı mı?

Kök hücre konusundaki gelişmeler bebek sahibi olmak isteyenlere umut veriyor

Kök hücre konusundaki gelişmeler bebek sahibi olmak isteyenlere umut veriyor

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.