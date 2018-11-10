53 Dicle Elektrik çalışanı ilk yardım sertifikasını aldı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE genelindeki 21 dağıtım şirketi arasında İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunan 2 şirketten biri olan Dicle Elektrik, kendi bünyesinde verilen Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimlerinde başarılı olan 53 çalışanına ‘İlk Yardımcı’ sertifikaları ve kimliklerini bir törenle verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birimine bağlı olarak faaliyette bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından gözetlenip denetlenen İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde görevli sertifikalı 4 uzman tarafından şirkette çalışan 59 kişiye ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim süresinin tamamlanmasının ardından kursiyerler, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde sınava alındı. Sınav sonunda başarı gösteren 53 çalışan, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası le birlikte ‘İlk Yardımcı’ kimliği almaya hak kazandı.

“UMARIM OLUMSUZ DURUMLARLA KARŞILAŞMAZSINIZ”

‘İlk Yardımcı’ sertifikası ve kimliği dağıtımı nedeniyle düzenlenen törene Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, İnsan Kaynakları Başkanı Emirhan Karayay, İl Müdürü Uğur Yaka, İdari İşer Müdürü Haydar Özmen, İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Deniz Erk ve bazı yöneticiler ile ilçe şefleri katıldı.

Burada konuşan Genel Müdür Karagüzel, “En tehlikeli iş kolunda faaliyet yürütüyoruz. Olası iş kazalarında bilinçli olarak yapılacak ilk yardım müdahalesi hayat kurtarabiliyor. İlk yardım sertifikası ve kimliğini almaya hak kazanan 53 çalışanımızı kutluyorum. Umarım, öğrendiklerinizi uygulayacak olumsuz durumlarla karşılaşmazsınız’’ dedi.