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53 günlük evliliği 5 dakikada bitmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan şaşırtan açıklama: 'Çocuğum olsun istiyorum'

08.04.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Aydın ile sadece 53 gün evli kalan Merve Boluğur yine şaşırtan açıklamalarda bulundu. Her paylaşımı ve açıklaması olay olan ünlü isme bu defa "3'üncü kez evlenir misin?" sorusu yöneltildi. Sosyal medya hesabından sorulan soruya yanıt veren güzel oyuncu, "Çocuk istiyorum aslında" dedi.

53 günlük evliliği 5 dakikada bitmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan şaşırtan açıklama: 'Çocuğum olsun istiyorum'

Oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Oldukça gösterişli bir düğünle evlenen Boluğur, 53 gün sonra tek celsede boşandı. Özel hayatıyla konuşulan ünlü isim son paylaşımıyla gündeme gelmeyi başardı.

Merve Boluğur, 4 milyon takipçili Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptı. Bir takipçisi oyuncuya "3'üncü kez evlilike var mı?" sorusunu yöneltti.

Merve Boluğur 22

Boluğur bu soruya "Çocuğuma baba olabilecek, sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim" cevabını verdi.

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Sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna "Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim" cevabını vermişti.

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