HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 53 kez evlenen adamdan kadınları kızdıran tavsiye! Türkiye'de insanları ikiye böldü

53 kez evlenen adamdan kadınları kızdıran tavsiye! Türkiye'de insanları ikiye böldü

26.09.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da bir erkeğin 53 kez evlenip 52 kez boşanması tartışma konusu oldu. En kısa evliliği 24 saat süren adam, erkeklere tavsiyede bulunarak kendilerinden yaşça büyük kadınlarla evlenmelerini söyledi. Tartışma yaratan konu Türkiye'de insanları ikiye böldü. Bazıları adamın tavsiyesini doğru bulurken bazıları ise bu görüşe katılmadı.

53 kez evlenen adamdan kadınları kızdıran tavsiye! Türkiye'de insanları ikiye böldü

Suudi Arabistanlı Abu Abdullah, son 43 yılda 53 kez dünya evine girdi. İlk evliliğini 20 yaşındayken yapan Abdullah, en kısa evliliğinin sadece 24 saat sürdüğünü söyledi. Çoğunlukla Suudi kadınlarla evlendiğini söyleyen Abdullah, ilk eşinin kendisinden daha yaşlı olduğunu açıkladı.

4

"GÜNAHTAN KURTULMAK İÇİN EVLENDİM"

İş seyahatlerindeyken bazen yurt dışında tanıştığı kadınlarla evlendiğini de itiraf ederek, “Üç dört ay yurt dışında kalıyordum. Bu yüzden kendimi günahtan kurtarmak için evlendim.” diye açıkladı.

Çok eşli evlilikleri sosyal medyada gündem yarattı! “Biri yasal biri manevi eşim”Çok eşli evlilikleri sosyal medyada gündem yarattı! “Biri yasal biri manevi eşim”

"HUZUR VE İSTİKRAR"

'Yüzyılın çok eşlisi' olarak tanınmaya başlayan Abdullah, 53 kez evlenmesiyle ilgili olarak "Kişisel zevk için olmadığını, huzur ve istikrar bulabilmeyi amaçladığını" söyledi.

ŞAŞIRTAN TAVSİYE

Şaşırtan bir tavsiyede bulunan Abdullah, ''Daima daha yaşlı bir eş tercih edin'' dedi. Açıklamasının devamında Abdullah, “Dünyadaki her erkek bir kadına sahip olmak ve onunla sonsuza kadar kalmak ister... Ancak istikrar genç bir kadında değil, yaşlı bir kadında bulunur” diye konuştu.

TARTIŞMA TÜRKİYE'DE İNSANLARI İKİYE BÖLDÜ

Gündem olan konuyla ilgili Türkiye'de bazı kadınlar kendilerinden yaşça küçük biriyle evlenmeyeceklerini söyledi. Bazı erkekler sevgi olduğu sürece yaşın problem olmayacağını ifade ederken bazı erkekler ise kendilerinden yaşça büyük biriyle evlenmeyeceklerini aktardı.

Bir erkek, "Doğru bir tavsiye, anne edasıyla yaklaştığı için erkeği daha iyi yönlendirebilir diye" açıklamasını yaparken, bir kadın "Hani derler ya büyük olunca daha tutumlu oluyor, erkeği zengin eder. Ondan olabilir" yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kameradaYıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada
Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kameradaYıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada
Erdoğan açıklayacak! Ayrıntılar belli olduErdoğan açıklayacak! Ayrıntılar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan evlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Sürpriz aşkı hayranları ortaya çıkardı! Londra'da böyle görüntülendiler

Sürpriz aşkı hayranları ortaya çıkardı! Londra'da böyle görüntülendiler

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Aşırı sağcılar kazandı! 'Halk açık bir işaret verdi'

Aşırı sağcılar kazandı! 'Halk açık bir işaret verdi'

İlginizi Çekebilir

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.