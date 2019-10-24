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53. Konya Aşıklar Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:31 | Son Güncelleme

Konya'da Karatay Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 17 şehirden 27 aşık ve halk ozanının katılımıyla başladı - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca: - "Karatay, dünya kültür mirasının en kıymetli eserlerini sinesinde barındırıyor. Aşıklık geleneği de UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu gelenek medeniyetimizin ve kültürümüzün yaşatılmasında bir gönül köprüsü vazifesi görmektedir"

Konya'da Karatay Belediyesi ev sahipliğinde, 17 şehirden 27 aşık ve halk ozanının katılımıyla düzenlenen "53. Konya Aşıklar Bayramı" başladı.

"Vatan aşkıyla" temasıyla düzenlenen ve iki gün sürecek etkinlikte, çok sayıda aşık ve halk ozanı hünerlerini sergileyecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, aşık edebiyatının oluşmasında Konya Aşıklar Bayramı'nın etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Etkinliği düzenlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılca, şöyle konuştu:

"Karatay, dünya kültür mirasının en kıymetli eserlerini sinesinde barındırıyor. Aşıklık geleneği de UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu gelenek medeniyetimizin ve kültürümüzün yaşatılmasında bir gönül köprüsü vazifesi görmektedir. Anadolu'nun kültürel belleğinin önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneğine büyük katkı sunacak olan bu yılki programlarımızı ülkemizin 17 farklı ilinden 27 aşık ve halk ozanımızın katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz."

- "Aşıklarımız vatan sevdasını, bayrak aşkını bizlerle paylaşacak"

Kılca, ülke olarak önemli bir süreçten geçildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi aşıklar ve halk ozanları, sazlarıyla sözleriyle medeniyetimizin bütün değerlerini kuşaklar boyu taşımakta, tanıtmakta ve zenginleştirmektedir. Bizlerin de yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olarak bütün sanatsal faaliyetlerin, sanatçıların, yazarların, münevverlerin, ilim adamlarının yanında olduğumuzu bir kez daha özellikle belirtmek istiyorum. Ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Gün, millet olarak bir ve beraber olma günüdür. Bu vatan için Mehmetçiğimiz, cephede tüm varlığıyla mücadele ederken aşıklarımız ve halk ozanlarımız da sazlarıyla sözleriyle bu asil mücadeleye destek olacak. Bu yılki Aşıklar Bayramı'nda aşıklarımız vatan sevdasını, bayrak aşkını bizlerle paylaşacak."

Etkinlikler kapsamında yarın, KTO Karatay Üniversitesi, Hükümet Meydanı ile Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki Konya Kitap Günleri'nde açık hava programları gerçekleştirilecek.

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Konya Vatan Aşkıyla 53. Aşıklar Bayramı

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