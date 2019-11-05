53 santimetre için evinin merdiveni yıkılacak

Eşi yaşamını yitirdikten sonra köydeki evinde, yüzde 94 zihinsel engelli oğlu İsmail Sarı (38) ile yaşayan Gülnaz Ardıç'ın evinin önünden, köylülerin isteği üzerine, muhtarlık tarafından yol açma çalışması başlatıldı. Çalışma sırasında Ardıç'ın evinin önünden geçen yoldaki duvar yıkıldı. Muhtarlık, 2 katlı evin üst katında yaşayan Ardıç'ın kullandığı, 8 basamaklı merdivenin, yolu işgal ettiği gerekçesiyle yıkılmasını talep etti. Ardıç ise yolun açıldığını iddia ederek, merdivenin yıkılmasına karşı çıktı.

Kargalar köyünün muhtarı Mehmet Kocagöz, konuyla ilgili kadastro yapılması için Kozlu Kaymakamlığı'na başvurdu. 21 Ekim'de düzenlenen bilirkişi raporunda, Gülnaz Ardıç'ın yaşadığı evin merdiveninin 53 santimetre açılan yolu işgal ettiği belirtildi. Ayrıca aynı güzergahtaki 2 konutun da yolu 1,40 metrekare işgal ettiği kaydedildi. Ardıç, evinin merdiveninin 1 basamağı yol kenarında olduğu gerekçesiyle karara itirazda bulundu. Ancak kaymakamlık, merdivenin diğer ikametlerin işgalleriyle birlikte yıkılmasını talep etti. Muhtarlık da eve tebligat göndererek, merdivenin 15 gün içinde yıkılmasını talep etti.

'MERDİVEN, YOLUN KULLANIMINA ENGEL OLMUYOR'

Gülnaz Ardıç, yolun kendisi için çok önemli olduğunu; ancak 53 santimetre için merdivenin yıkılmak istenmesine karşı olduğunu söyledi. Merdivenin, yolun kullanımına engel olmadığını savunan Ardıç, "Burada yol yapılmasına karşı çıkmadım. Merdiveni yıkmak istiyorlar. Burası küçüktü. İki insan birlikte geçemiyordu. Ben yola karşı çıkmadım. Ben nereden çıkacağım bu eve? Muhtarlık yazı gönderdi. Oku yazarlığımda yok okuyamadım. 15 gün müddet vermişler. Ben yıkılmasını istemiyorum. Başka gidecek yerimde yok. Eşim vefat etmeden önce ayrıldık. İki yıl ben ona hastalandığında yine baktım. Merdivenimin yıkılmamasını istiyorum. Mahkemeye vermişler beni. Bu merdiven varken de buradan araç geçebiliyor. Ben yola karşı değilim. Bu şekliyle yapsınlar yolu. Bu şekilde kalmasını istiyorum" dedi.