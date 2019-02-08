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53 yaşında 4 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

Adıyamanlı 53 yaşındaki Çetin Öztürk 4 yıllık üniversiteyi büyük bir başarı göstererek 3 yılda bitirdi.Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazanarak 50 yaşında kayıt yaptıran Çetin Öztürk, 4 yıllık okulu 3 yılda bitirdi.

53 yaşında 4 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirdi

Adıyamanlı 53 yaşındaki Çetin Öztürk 4 yıllık üniversiteyi büyük bir başarı göstererek 3 yılda bitirdi.
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazanarak 50 yaşında kayıt yaptıran Çetin Öztürk, 4 yıllık okulu 3 yılda bitirdi. Derslerinde çok başarılı olan Çetin Öztürk, üstten ders aldı. Not ortalaması 4 üzerinden 2.81 olan Öztürk, 53 yaşında okuldan mezun oldu.
1995 yılında İşletme Fakültesini bitiren Öztürk, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. İkinci üniversitenin ardından Anadolu Üniversitesi 2 yıllık Adalet Bölümüne kayıt yaptıran Öztürk’in hedefi buradan Hukuk Fakültesine geçiş yapmak. Bakü’de konuşma, dil ve terapi eğitimi alan Öztürk, bu eğitimi Bakü’de geliştirdikten sonra Türkiye’de klinik açacağını ifade etti.
Çetin Öztürk, “1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Yaşım 50 olunca okuma isteğim devam ediyordu. Onun için Psikoloji Bölümüne girdim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünü 3 yılda bitirdim. Türkiye’nin en iyi hocalarının olduğu üniversiteyi bitirdim. Aynı zamanda bu yıl Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümüne kayıt yaptırdım. Allah kısmet ederse hukuk fakültesine geçeceğim” dedi.
Öztürk, 50 yaşından sonra çok şeyin yapılacağını göstermek istediğini belirterek, “Okumayanlar, bu yaşta öldük, bittik diyenler için Cumhurbaşkanımdan talebim bize imkan verirseler, okullara gidip seminerler vermek istiyorum. Okumanın yaşının olmadığını göstermek istiyorum. Çünkü 50 yaşından sonra çok zor bir bölüm olan Psikoloji bölümünü, 4 yıllık fakülteyi 3 yılda bitirdim. Aynı zamanda Türkiye’de eğitimi az olduğunu düşündüğüm konuşma, dil ve terapi eğitimi için 1 ay gittim Bakü’de kaldım. Bakü’de klinikte çalıştım. Tekrardan şimdi Bakü’ye gidiyorum. Dört beş ay daha eğitim aldıktan sonra Allah kısmet ederse gelip klinik açacağım” diye konuştu.

53 yaşında 4 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirdi

53 yaşında 4 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirdi

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