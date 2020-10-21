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  4. 53 yaşındaki adamın kafasına kolonya döküp maske takan şüpheliye 5 yıla kadar hapis istemi

53 yaşındaki adamın kafasına kolonya döküp maske takan şüpheliye 5 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar’da 53 yaşındaki İhsan Öztürk’ün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman Koçyiğit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Bağcılar’da 53 yaşındaki İhsan Öztürk’ün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman Koçyiğit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheli Koçyiğit’in ‘özel hayatın gizliliğini ifşa etmek’ suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İstanbul Bağcılar’da İhsan Öztürk’ün zorla, başına kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Osman Koçyiğit (35) hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Koçyiğit’in 19 Mart’ta İhsan Öztürk’ü yanına çağırarak yüzüne maske taktığı ve ‘virüs vak’asına yakalanmış, acil müdahale timi geldi’ diyerek kafasına sıvı bir madde döktüğü kaydedildi.
Şüphelinin bu anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştığının belirtildiği iddianamede, ‘tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun’ dediği belirtildi. İhsan Öztürk’ün oğlu Ahmet Öztürk’ün videoyu görerek şikayette bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelinin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianame, gönderildiği İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Koçyiğit, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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