53 yaşındaki oyuncu: Bu yaşıma geldim estetik nedir bilmem!

53 yaşındaki bir çocuk annesi Hayek, bu yaşına kadar yüzüne hiç botoks ya da dolgu yaptırmadığını söyledi. Son olarak Like A Boss adlı bir yapımda rol alan Hayek, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda yüzünün görüntüsünün tamamen doğal olduğunu söyledi.

BOTOKS DAHİ YAPTRMADI

İş adamı François-Henri Pinault ile 2009 yılından bu yana evli olan Hayek röportajda "Botoks yaptırmak istedim aslında" diye konuştu. Hayek, o süreci şöyle anlattı: " Botoks yaptıracağım için çok heyecanlıydım, çünkü bunu daha önce hiç yaptırmadım. Ne olacağını görmek istedim."

Ancak Hayek, bu kararından vazgeçmek zorunda kaldığını çünkü uygulama sonrası yan etkilerin geçmesi için yeterli zamanı olmadığını söyledi.

Hayek, Like A Boss adlı dizi için kontrat yaptıktan sonra orada canlandıracağı karakterin olabildiğince doğal görünmesi gerektiğini, bunun da fikrini değiştirdiğini belirtti. Salma Hayek, yine de rolü için görünüşünde küçük bir değişiklik yapıldığını itiraf etti. Meksikalı yıldız Like A Boss'ta oynayacağı karakter için dişlerinde bir uygulama yapıldığını da söyledi. Hayek, bu filmdeki rol arkadaşı Tiffany Hadish ile birlikte çektiği bu pozunu da Instagram sayfasında paylaştı.