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53 yaşındaki oyuncu: Bu yaşıma geldim estetik nedir bilmem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinden Salma Hayek herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

53 yaşındaki bir çocuk annesi Hayek, bu yaşına kadar yüzüne hiç botoks ya da dolgu yaptırmadığını söyledi. Son olarak Like A Boss adlı bir yapımda rol alan Hayek, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda yüzünün görüntüsünün tamamen doğal olduğunu söyledi.

BOTOKS DAHİ YAPTRMADI

İş adamı François-Henri Pinault ile 2009 yılından bu yana evli olan Hayek röportajda "Botoks yaptırmak istedim aslında" diye konuştu. Hayek, o süreci şöyle anlattı: " Botoks yaptıracağım için çok heyecanlıydım, çünkü bunu daha önce hiç yaptırmadım. Ne olacağını görmek istedim."
Ancak Hayek, bu kararından vazgeçmek zorunda kaldığını çünkü uygulama sonrası yan etkilerin geçmesi için yeterli zamanı olmadığını söyledi.

Hayek, Like A Boss adlı dizi için kontrat yaptıktan sonra orada canlandıracağı karakterin olabildiğince doğal görünmesi gerektiğini, bunun da fikrini değiştirdiğini belirtti. Salma Hayek, yine de rolü için görünüşünde küçük bir değişiklik yapıldığını itiraf etti. Meksikalı yıldız Like A Boss'ta oynayacağı karakter için dişlerinde bir uygulama yapıldığını da söyledi. Hayek, bu filmdeki rol arkadaşı Tiffany Hadish ile birlikte çektiği bu pozunu da Instagram sayfasında paylaştı.

YÜZÜNÜ HİÇ YIKAMIYOR

Salma Hayek'in bu açıklamalarından sonra güzelliğini nasıl koruduğu da merak konusu oldu. Hayek, daha önceki bir röportajında sabahları yüzünü hiç yıkamadığını söylemişti.

GÜL SUYU İLE YIKIYOR

Ünlü oyuncu bu konuda da büyükannesini örnek aldığını belirtmişti. Büyükannesinden öğrendiği gibi yüzünü suyla yıkamak yerine gül suyu ile temizlediğini böylece de cildini nemli tuttuğunu anlatmıştı. Hayek makyajını temizlemek için de gül suyu ile Hindistan cevizi suyunu karıştırarak kullandığını söylemişti.

Salma Hayek, her ne kadar estetik uygulama yaptırmadıysa da formda kalmak için de bazı sırları var. Bunlardan biri sağlıklı beslenme diğeri de düzenli egzersiz. Fakat ilginç bir sırrı daha var.

KEMİK SUYU ÇORBASI İÇİYOR

Salma Hayek, bir süre önce verdiği bir röportajda yaşından çok daha genç ve formda görünmesinin sırrını kemik suyu çorbası içmesine bağlamıştı. Hayek "Bir miktar inek kemiğini alıp saatlerce pişiriyorsunuz. Sonrada içine bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip günde bir fincan içiyorsunuz" diyerek formda kalma sırrını bu sözlerle açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Salma :Hayek hollywood estetik

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
estetikli ünlü varmı?
bayılıyorum bu kadına.. bizim ünlüler botoksu, dolguyu esetetikten saymıyor ve estetiğim yok diyor!! elbette estetik operasyonu...!! hatta makyaj da bir estetik müdaheledir!
Gördüğüm kadarı ile estetiğe ihtiyacın yok ki
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