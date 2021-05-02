53 Yıl Aradan Sonra Dünyaya Gece Dönüş

4 astronotu taşıyan SpaceX Dragon kapsülü Pazar günün ilk saatlerinde dünyaya döndü.

Kapsül, Florida sahillerinde okyanusa indi. Böylece şirket mürettebatlı Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidiş ve dönüşü ilk defa gerçekleştirmiş oldu.

Astronotları denizdeki kapsülden kurtarma gemisi başarıyla çıkardı.

53 yıl aradan sonra ilk defa Amerikalı astronotlar gece karanlığında denize inmiş oldu.

Son kez bu, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Apollo 8 misyonunda 27 Aralık 1968’de gerçekleşmişti.

Kapsül Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 1 Mayıs’ta terketmişti.

SpaceX’in ilk astronotlu görevi Mayıs 2020’de gerçekleşmiş iki aylık test uçuşunda istasyona iki astronot taşınmıştı.

