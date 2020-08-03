53 yıl önce birbirlerinden ayrılan kız kardeşleri koronavirüs buluşturdu

Crippen, koronavirüs tedavi sürecinin ardından kırdığı kolu için gittiği rehabilitasyon merkezinde 53 yıldır ayrı kaldığı kız kardeşine kavuştu.

ABD’nin Nebraska eyaletinde bulunan Fremont şehrinde yaşayan 73 yaşındaki Doris Crippen, koronavirüse yakalanıp zayıf düşmesi sonucu kolunu kırdı. Ancak koronavirüse yakalandığını henüz bilmeyen yaşlı kadın, kolunun kırılması nedeniyle gittiği bir hastanenin acil servisinde virüs taşıdığını öğrendi.

Hastaneye yatırılan Crippen, 1 aylık koronavirüs tedavi sürecinin ardından kırdığı kolu için Fremont Methodist Sağlık hizmetlerine ait Dunklau Gardens rehabilitasyon merkezine gitti.

PANODA 53 YILDIR GÖRMEDİĞİ KIZ KARDEŞİNİN İSMİNİ GÖRDÜ

Aynı rehabilitasyon merkezinde 22 yıldır görevli olan 53 yaşındaki Bev Boro, hastaların isimlerinin yazdığı bir panoda Crippen’in ismini gördü ve onun kız kardeşi olabileceğini fark etti. Boro, 27 Haziran’da Crippen’in kız kardeşi olduğunu doğrulamak için onun odasına gitti.

Crippen’in işitme zorluğu çekmesi nedeniyle Boro, beyaz bir tablete babasının ismini yazdı ve Crippen’de bu kişinin babası olduğunu doğruladı.