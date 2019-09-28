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53 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki Atatürk İlkokulu'ndan 1966 yılında mezun olan 77 kişi, aynı okulda tekrar buluştu.

53 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular

Turkay ARKADAŞ/BABADAĞ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki Atatürk İlkokulu'ndan 1966 yılında mezun olan 77 kişi, aynı okulda tekrar buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada eski mezunlar, ders zilinin çalmasıyla 53 yıl önce eğitim gördükleri sınıfa tekrar girerek dönemin öğretmeniyle temsili ders yaptı.
Babadağ ilçesindeki Atatürk İlkokulu'ndan 1966 yılında mezun olan iş insanları Mesut Semerci, Sait Atıcı, Nail Durmaz, Vasıf Alkan, Rıza Sezen ve Burhan Oduncu, bir araya gelerek ilkokuldaki arkadaşlarını toplamak için organizasyon yaptı. Sosyal medyayı da kullanan iş insanları, aynı dönemde mezun oldukları arkadaşlarını tek tek bularak iletişime geçti, yeniden okullarında buluşup aynı sıraya oturmayı teklif etti. Organizasyonun tamamlanmasının ardından, Babadağ Atatürk İlkokulu öğrencisi 77 kişi, 53 yıl sonra okul bahçesinde yeniden bir araya geldi. Dönemin sınıf öğretmeni Serpil Özünlü'nün de yer aldığı buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Yıllardır görüşemeyen sınıf arkadaşları, birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Okul bahçesinde İstiklal Marşı okuyan grup, ders zilinin çalmasının ardından, sınıflarına girip eski sıralarına yeniden oturdu. Sınıf öğretmeni Özünlü'nün yoklama alması, gülümseten anlara sahne oldu. Karşılıklı hediyeleşmelerin ardından, 53 yıl önceki hatıra fotoğrafının aynısı yeniden çektirildi. Daha sonra ilçeyi gezen grup, gelecek yıl yeniden buluşmak üzere vedalaştı.

FOTOĞRAFLI

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