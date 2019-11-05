53 yıldır ayakkabı imal ediyor

Yaklaşık yarım asırdır ayakkabı imal ettiğini söyleyen Külekçi, "Çıraklık, kalfalık derken usta oldum. 53 yıldır da bu işle uğraşıyorum. Meslek güzel bir meslek. Şu an çırak bulunmuyor. Eskiden anne-baba çocuklarını işe vereceği zaman ya kunduracı, ya berber ya da terziyi tercih ediyordu. Ama şu an çırak bulunmuyor. Çırak bulunmadığı için de zor oluyor. Aslında kolay ve para kazandıran bir meslek. Mesleğimi sevmesem bu işi 53 yıldır yapmazdım. Gün içerisinde müşterilerin istedikleri her türlü ayakkabıyı yapıyorum. Müşterinin fotoğrafını çekip getirdiği ayakkabıları bakarak bire bir aynısını yapıyorum'' dedi.

'MÜŞTERİLERİM SABİT'

Yaptığı ayakkabıların hepsinin el işçiliği olduğunu söyleyen Külekçi, "Ben özellikle 'kösele' dediğimiz ayakkabıdan yapıyorum. Fabrikalarda bunu makinelerle yaparlar. Ama ben köselenin her aşamasını elimle yapıyorum. Meslek hayatım boyunca en pahalı yaptığım ayakkabı 900 liralık bir ayakkabıydı. O da 'körüklü çizme' denilen bir modeldi. Her yaştan müşterim var, her yaşa uygun ayakkabı yapıyorum. Sivas'ın genelinde herkes beni bilir. Benim müşterilerim hep sabittir" dedi.

Külekçi'nin uzun yıllardır müşterisi olan Halim Demirgil ise "Ben devamlı müşterisiyim. Kendisinden çok memnunum. Yaptığı ayakkabılar sağlam ve güzel oluyor. Yazın kendisine sandalet, kışın ise kauçuklu ayakkabı yaptırıyorum" diye konuştu.

