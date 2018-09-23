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530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

23.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Bir ayakkabı firmasının yıpratılmış, eskilikten bantlanmak zorunda kalmış gibi görünen spor ayakkabıyı 530 dolara satması sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter kullanıcıları, ayakkabı firmasının 'fakirlikle dalga geçtiği' tepkisini göstererek 'Kapitalizmin zirvesi' yorumunda bulundu.

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Bir İtalyan markanın yüzlerce euro’ya satışa çıkardığı eskimiş görünümlü ayakkabı modeli “fakirlikle alay ettiği” gerekçesiyle büyük tepki çekti. Venedik merkezli lüks moda markası Golden Goose tarafından üretilen “Superstar taped sneakers” model ayakkabı İtalya’da 375 euro’ya, ABD’de ise 530 dolara satılıyor. Yıpranmış, kirlenmiş, bir bantla tutturulmuş görünümü verilen ayakkabının İtalyanca tanıtımında “bağcıklar kasıtlı olarak yıpratılmıştır” notu da yer alıyor.

‘YOKSULLARA KARŞI GADDARLIK’

BBC Türkçe’nin haberine göre, ayakkabıların ABD’deki satış fiyatı sosyal medyada yayılınca büyük bir tartışma yarattı. Eskimiş görünümlü bir ayakkabının 530 dolara satılması bazı Twitter kullanıcıları tarafından “fakirlikle dalga geçmek” olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, ‘gerçekten yeni ayakkabı almaya gücü yetmediği için parçalanana kadar eski ayakkabılarını giymek zorunda kalan insanlara karşı gaddarlık olduğunu’ savundu.

‘KAPİTALİZMİN ZİRVESİ’

Kimileri ise bunu “fakirliğin kutsanması” ve “fakirlik fetişizmi” olarak yorumladı. Bir Twitter kullanıcısı da “Fakirlik gerçek bir şeydir, ben eski püskü kıyafetlerim nedeniyle zorbalığa maruz kaldım, o zamanlar bu kıyafetler moda değildi. Şimdi ise lüks markalar çok sayıda insanın geçmişteki ve bugünkü yoksulluk kaynaklı dertlerini paraya çeviriyor” dedi. Bir başkası da “Yeni ayakkabı almaya gücü yetmeyenlerinkine benzeyen ayakkabıları 530 dolara satmak kapitalizmin zirvesi” diye yazdı.

‘BEĞENMİYORSANIZ ALMAYIN’

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepkileri abartılı bulduklarını söyleyerek “Moda aptalcadır, ne olmuş yani?, “Beğenmiyorsanız almayın” gibi yorumlar yazdı.

Golden Goose markası tartışmalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak aynı marka 2016’da da benzer şekilde eskimiş görünümlü bir ayakkabı modeli üretmiş ve yine tepki çekmişti. Şirket o dönemde yaptığı açıklamada “yıpranmış görünümün modadaki en büyük trendlerden biri olduğunu” söyleyerek kendini savunmuş ve bu modelde ABD’nin “Batı Yakası’ndaki kaykaycı kültüründen” ilham aldıklarını belirtmişti.

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