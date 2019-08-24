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534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 23:18 | Son Güncelleme

Güreş etkinlikleri kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, 534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Karaisalı Belediyesi tarafından Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 534'üncüsü düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Mustafa Yıldızdoğan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 534. Kızıldağ Karakucak Güreşlerini organize etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Böylesine önemli bir kültür mirasına sahip çıkmak onu yaşatmak, yüceltmek, gelecek nesillere aktarmak muhakkak ki çok önemli bir görev ve milli sorumluluktur." diye konuştu.

Etkinliğe, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Karaisalı Belediye Başkanı Saadetin Aslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü ve çok sayıda kişi katıldı.

- 750 sporcu boy gösterecek

Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 29 sıklette 750 sporcu katılacak. Organizasyonda ilk kez, Kadın Güreş Milli takımından 20 kadın sporcu kol bağlayacak.

Başpehlivanlığı kazanan sporcu, 10 bin lira ödülün yanı sıra 1 kilogramlık 22 ayar altın kemeri beline takacak.

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Anahtar Kelimeler:
534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri adana

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