54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Organizasyonda hiç etap galibiyeti bulunmayan Prades Reverter, 22 saat 26 dakika 16 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Aynı süreyi almasına rağmen genel derecede İspanyol sporcunun gerisinde kalan Kazakistanlı Alexey Lutsenko, ikinci oldu. Bu 2 sporcuyu 4 saniye geriden takip eden Team Katusha Alpecin'den Avustralyalı bisikletçi Nathan Haas ise turu üçüncü tamamladı.

TUR 2018'de genel klasmanda birinciliği elde ederek turkuaz mayonun sahibi olan Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter'e ödülünü İbrahim Kalın ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törene Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile diğer davetliler katıldı.

Prades, elde ettiği birinciliğin ardından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Sıradışı bir zafer kazandım. Çok mutluyum, aynı zamanda çok heyecanlıyım. Takımım adına böyle bir zafer kazandım. Harika bir durum benim için. Önümüzdeki sene buraya gelmek ve aynı başarıyı tekrarlamak amacındayım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan ise organizasyonda üst üste ikinci kez Türkiye Güzellikleri Klasmanı'nı zirvede bitirerek beyaz mayoyu elde etti. TUR 2018'de yeşil mayoyu (sprint) İrlandalı Sam Bennett ve kırmızı mayoyu (tırmanış) ise Sloven Grega Bole kazandı.

