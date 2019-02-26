RİZE (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran'da resmen, bu seçimde de kısmen İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak halindedir. Bu ruha uygun davranıyoruz ve davranmaya devam edeceğiz. Onun dışında kimseyi ötekileştirmiyoruz, itmiyoruz, kakmıyoruz. Resmi bir ittifak halinde değiliz." dedi.

Özel, CHP Rize İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerini korku siyasetine çevirdiklerini, bir evin içerisinde AK Parti'li ve CHP'lilerin olduğunu, aileler içerisinde tartışma çıkarmanın doğru olmadığını söyledi.

Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP hakkında yaptıkları bazı açıklamalarla ilgili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaklarını aktararak, "Suç duyurusu dilekçelerimiz avukatlarımız tarafından Ankara'da Cumhuriyet savcılıklarına verilmektedir." diye konuştu.

CHP'nin millete hizmet etmeye talip olduğunu anlatan Özel, şöyle devam etti:

"54 milyon seçmenin oyuna millete hizmete talibiz. Seçmenin doğduğu yere bakmıyoruz. Seçmenin etnisitesine, mezhebine bakmıyoruz. Geçmişte hangi partiye oy verdiğine bakmıyoruz. Özellikle Rize'de en çok AK Parti'lilerden oy bekliyoruz. Orduyu, yargıyı yöneten kişi gelmiş muhalefet partisini de yönetecek. Kiminle ittifak kuracağımıza karışıyor. 'Onu söyle, bunu söyle, bunu yap.' Çok net bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran'da resmen, bu seçimde de kısmen İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak halindedir. Bu ruha uygun davranıyoruz ve davranmaya devam edeceğiz. Onun dışında kimseyi ötekileştirmiyoruz, itmiyoruz, kakmıyoruz. Resmi bir ittifak halinde değiliz. 82 milyona hizmet edecek şekilde 54 milyondan da oy bekliyoruz."