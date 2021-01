54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 54?

Araç plakası; bir aracın kimin sorumluluğunda olduğunu ve trafiğe çıkabilir durumda olduğunu gösteren bir levhadır. Bu plakalar, aracın devlet mercileri tarafından kolaylıkla tanınmasını sağlar. Her plaka, kullanılan araca özeldir; o aracın kimliğini oluşturur. Araca sağlam bir şekilde tutturulan bu plakaların gerekli görülen hallerde incelenebilmesi için açık ve kolay olarak okunabilir olması gerekir. Plaka üzerinde bulunan harf veya rakamların görünmesini engelleyecek hiçbir durumun olmaması gerekir. Tüm dünyada kullanılan araç plakaları her ülkede farklı kurallara sahip olduğu için çeşitlilik gösterir. Ülkemizde ise her şehir için farklı plaka kodları belirlenmiştir. Türkiye'de araç plaka kodları alfabetik şekilde il isimlerine göre numaralandırılmıştır. 81 ile sahip ülkemizde plakalar 01’den başlayarak 81’e kadar sırayla devam eder. Peki, ülkemizde 54 plakası hangi ile ait? Hangi şehrimizin plakası 54'tür? İşte, 54 plaka kodu ile ilgili detaylar…

54 Nerenin Plakası?

54 plaka kodu, Marmara Bölgesinde bulunan Sakarya ilimize aittir. Sakarya ve Sakarya iline bağlı olan bütün ilçeler 54 araç plaka kodunu kullanır. Sakarya merkez, Akyazı, Hendek, Pamukova, Sapanca, Karasu, Kaynarca, Kocaali,Geyve, Taraklı ve Ferizli ilçesinin plaka harf gruplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.