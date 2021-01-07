54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 54?

Araç plakası; bir aracın kimin sorumluluğunda olduğunu ve trafiğe çıkabilir durumda olduğunu gösteren bir levhadır. Bu plakalar, aracın devlet mercileri tarafından kolaylıkla tanınmasını sağlar. Her plaka, kullanılan araca özeldir; o aracın kimliğini oluşturur. Araca sağlam bir şekilde tutturulan bu plakaların gerekli görülen hallerde incelenebilmesi için açık ve kolay olarak okunabilir olması gerekir. Plaka üzerinde bulunan harf veya rakamların görünmesini engelleyecek hiçbir durumun olmaması gerekir. Tüm dünyada kullanılan araç plakaları her ülkede farklı kurallara sahip olduğu için çeşitlilik gösterir. Ülkemizde ise her şehir için farklı plaka kodları belirlenmiştir. Türkiye'de araç plaka kodları alfabetik şekilde il isimlerine göre numaralandırılmıştır. 81 ile sahip ülkemizde plakalar 01’den başlayarak 81’e kadar sırayla devam eder. Peki, ülkemizde 54 plakası hangi ile ait? Hangi şehrimizin plakası 54'tür? İşte, 54 plaka kodu ile ilgili detaylar…
54 plaka kodu, Marmara Bölgesinde bulunan Sakarya ilimize aittir. Sakarya ve Sakarya iline bağlı olan bütün ilçeler 54 araç plaka kodunu kullanır. Sakarya merkez, Akyazı, Hendek, Pamukova, Sapanca, Karasu, Kaynarca, Kocaali,Geyve, Taraklı ve Ferizli ilçesinin plaka harf gruplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Sakarya'ya bağlı ilçelerin plaka harf grupları ise şu şekildedir:
54 AA-AZ 001-999
54 DA-DZ 001-999
54 EA-EZ 001-999
54 FA-FZ 001-999
54 M 0001-2000
54 M 2501-3000
54 M 4501-5000
54 M 7001-7500
54 T 0001-2000
54 T 2501-3000
54 T 4501-5000
54 T 7001-7500
54 TA-TZ 001-999
54 UA-UZ 001-999
54 YA-YZ 001-999
54 YZ 001-999
54 HA-HZ 001-999
54 M 2001-2500
54 T 2001-2500
54 KA-KZ 001-999
54 M 3501-4000
54 T 3501-4000
54 M 6001-6500
54 RA-RZ 001-999
54 T 6001-6500
54 MR 001-999
54 M 6501-7000
54 SA-SZ 001-999
54 T 6501-7000
54 MS 6501-7000
54 M 5001-5500
54 T 5001-5500
54 VA-VZ 001-999
54 MM 001-999
54 M 5501-6000
54 NA-NZ 001-999
54 T 5501-6000
54 MN 001-999
54 M 4001-4500
54 PA-PZ 001-999
54 T 4501-4500
54 MP 001-999
54 LA-LZ 001-999
54 M 3001-3500
54 T 3001-3500
54 T 7501-8000
54 M 7501-8000
54 T 7501-8000
54 MU 001-999
Okuyucu Yorumları 0 yorum