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54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 54?

07.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 54?

Araç plakası; dünyada ve ülkemizde otomobil, otobüs, minibüs, kamyon ve motosiklet gibi taşıtlara verilen; üzerinde numara ve harflerin yer aldığı dikdörtgen şeklinde küçük metal tabeladır. Ülkemizde 81 il ve buna bağlı olarak da 81 adet il plakası bulunur. Peki, 54 nerenin plakası? 54 nerenin plaka kodudur? 54 plaka iminin hangi şehirde kullanıldığı ile ilgili detayları derledik…

Araç plakası; bir aracın kimin sorumluluğunda olduğunu ve trafiğe çıkabilir durumda olduğunu gösteren bir levhadır. Bu plakalar, aracın devlet mercileri tarafından kolaylıkla tanınmasını sağlar. Her plaka, kullanılan araca özeldir; o aracın kimliğini oluşturur. Araca sağlam bir şekilde tutturulan bu plakaların gerekli görülen hallerde incelenebilmesi için açık ve kolay olarak okunabilir olması gerekir. Plaka üzerinde bulunan harf veya rakamların görünmesini engelleyecek hiçbir durumun olmaması gerekir. Tüm dünyada kullanılan araç plakaları her ülkede farklı kurallara sahip olduğu için çeşitlilik gösterir. Ülkemizde ise her şehir için farklı plaka kodları belirlenmiştir. Türkiye'de araç plaka kodları alfabetik şekilde il isimlerine göre numaralandırılmıştır. 81 ile sahip ülkemizde plakalar 01’den başlayarak 81’e kadar sırayla devam eder. Peki, ülkemizde 54 plakası hangi ile ait? Hangi şehrimizin plakası 54'tür? İşte, 54 plaka kodu ile ilgili detaylar…

54 Nerenin Plakası?

54 plaka kodu, Marmara Bölgesinde bulunan Sakarya ilimize aittir. Sakarya ve Sakarya iline bağlı olan bütün ilçeler 54 araç plaka kodunu kullanır. Sakarya merkez, Akyazı, Hendek, Pamukova, Sapanca, Karasu, Kaynarca, Kocaali,Geyve, Taraklı ve Ferizli ilçesinin plaka harf gruplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sakarya'daki İlçelere Ait Plaka ve Harf Kodları

Sakarya'ya bağlı ilçelerin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Sakarya'nın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

54 AA-AZ 001-999

54 DA-DZ 001-999

54 EA-EZ 001-999

54 FA-FZ 001-999

54 M 0001-2000

54 M 2501-3000

54 M 4501-5000

54 M 7001-7500

54 T 0001-2000

54 T 2501-3000

54 T 4501-5000

54 T 7001-7500

54 TA-TZ 001-999

54 UA-UZ 001-999

54 YA-YZ 001-999

54 YZ 001-999

Sakarya'nın Akyazı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 HA-HZ 001-999

54 M 2001-2500

54 T 2001-2500

Sakarya'nın Hendek İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 KA-KZ 001-999

54 M 3501-4000

54 T 3501-4000

Sakarya'nın Pamukova İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 M 6001-6500

54 RA-RZ 001-999

54 T 6001-6500

54 MR 001-999

Sakarya'nın Sapanca İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 M 6501-7000

54 SA-SZ 001-999

54 T 6501-7000

54 MS 6501-7000

Sakarya'nın Kaynarca İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 M 5001-5500

54 T 5001-5500

54 VA-VZ 001-999

54 MM 001-999

Sakarya'nın Kocaali İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 M 5501-6000

54 NA-NZ 001-999

54 T 5501-6000

54 MN 001-999

Sakarya'nın Karasu İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 M 4001-4500

54 PA-PZ 001-999

54 T 4501-4500

54 MP 001-999

Sakarya'nın Geyve İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 LA-LZ 001-999

54 M 3001-3500

54 T 3001-3500

54 T 7501-8000

Sakarya'nın Taraklı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 M 7501-8000

54 T 7501-8000

Sakarya'nın Ferizli İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

54 MU 001-999

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