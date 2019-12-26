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  4. 54 yaşında okuma yazma öğrendi şimdi kitap yazacak

54 yaşında okuma yazma öğrendi şimdi kitap yazacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de okuma yazmayı daha yeni öğrenen ve 2’si engelli 7 çocuğu olan 54 yaşındaki Gülbahar Dişbudak, kitap yazmaya başlıyor.Çocuk yaşta evlendirilen, babası tarafından okula gönderilmeyen Gülbahar Dişbudak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği Projesini televizyonda görerek kursa gitmek için başvuruda bulundu.

Eskişehir’de okuma yazmayı daha yeni öğrenen ve 2’si engelli 7 çocuğu olan 54 yaşındaki Gülbahar Dişbudak, kitap yazmaya başlıyor.
Çocuk yaşta evlendirilen, babası tarafından okula gönderilmeyen Gülbahar Dişbudak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği Projesini televizyonda görerek kursa gitmek için başvuruda bulundu. Küçük yaşta evlendirilen ve 24 kardeşi olan Dişbudak’ın yüzde 90 ağır özürle kızı nedeniyle kursa gidememesi üzerine, Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmeni evine geldi.
Aralarında Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ömer Karaca’nın da bulunduğu bir heyet tarafından Gülbahar Dişbudak evinde ziyaret edilerek ilkokul diploması törenle verildi. Okuma yazma öğrenmenin ve ilkokul mezunu olmanın mutluluğunu yaşayan Gülbahar Dişbudak kursun açılmasında emeği geçen tüm yetkililere ve kurs öğretmeni Gülsüm Tepekaya‘ya teşekkür etti.

“Artık her yere istediğim gibi gidebilirim”
Okumayı öğrendikten sonra hayatının çok değiştiğini ve artık çocuklarına mesaj atabildiğini söyleyen Gülbahar Dişbudak, “Okuma yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Artık her yere istediğim gibi gidebilirim. Okumayı, yazmayı ilk öğrendiğim zaman çocuklarıma ’nerede kaldınız’ diye mesaj gönderdim. Önceden çok zorluk çekiyordum artık okuyabiliyorum. İnşallah Allah izin verirse kitap da yazacağım, mücadele edip ortaokulu da bitireceğim. Hayatımda çok şey değişti. 24 kardeştik ve babam beni okutmamıştı. Hırs yaptım sonradan öğrendim şimdi de kitap yazacağım” diye konuştu.

“Çok başarılı ve çok azimli”
Dişbudak’a okuma yazma öğreten Gülsüm Tepekaya, “Biz 1 buçuk yıldır çalışıyoruz. Birinci ve ikinci kademe eğitimlerini ben verdim ve şu anda ilkokul mezunu oldu. Çok rahat bir süreç geçirdik. Kendisi çok başarılı ve çok azimli beni hiç yormadı. Çok iyi ilerledik” dedi.

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