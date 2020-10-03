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54 yaşındaki erkeğin cansız bedeni otomobilinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 09:23 | Son Güncelleme

Kartal’da akşam saatlerinde görev sırasında aracın içerisinde cansız halde bulunan 54 yaşındaki talihsiz adamı fark eden bekçiler çevre güvenliğini aldıkları sırada polis ekiplerine durumu haber etti.

54 yaşındaki erkeğin cansız bedeni otomobilinde bulundu

Kartal’da akşam saatlerinde görev sırasında aracın içerisinde cansız halde bulunan 54 yaşındaki talihsiz adamı fark eden bekçiler çevre güvenliğini aldıkları sırada polis ekiplerine durumu haber etti. Aracın yanına gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerini yaptıklarında talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.
Aracın içerisinde hareketsiz duran kişiyi bekçiler fark etti
Kartal, Gümüşpınar Mahallesi, Balıkesir Caddesi üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada cami önünde park halinde bulunan otomobilin içerisindeki hareketsiz kişiyi fark eden iki bekçi aracın yanına yaklaştı. Sürücünün kendilerine bir türlü yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine durumu haber eden bekçiler araç yakınına sivil vatandaşları yakınlaştırmazken olay yerine gelen sağlık ekipleri 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin araç içerisinde ve çevresinde geniş inceleme yaptığı görülürken talihsiz adamın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yazıcı’nın ailesinin Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşadığı ekiplerce tespit edildi.

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