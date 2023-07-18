54 yaşındaki Esra Ceyhan'ın son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Gündüz kuşağı programıyla uzun yıllar televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Ceyhan sevilen isimlerden biriydi. Programında ünlü konukları da ağırlayan Ceyhan'ın son hali çok şaşırttı.

Şimdilerde 54 yaşında olan ünlüü sunucu programcılığa HBB televizyonun İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla başladı.

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile ise büyük çıkış yakaladı. Uzun yıllar televizyon ekranlarında bu program ile yer aldı.

2001 yılında müzisyen Orhan Gencebay'ın Dil Yarası klibinde de oynayan Ceyhan daha sonra köşeyazarlığı yaptı.

Daha sonra Kanal D'de Esra Ceyhan'la isimli programı yapmaya başlayan güzel sunucu, TRT'ye transfer olup Esra Ceyhan'la Hayat adlı gündüz programını yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan sevilen isim sık sık günlük yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.



