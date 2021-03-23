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54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

23.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksikalı yıldız Salma Hayek, deniz kenarından paylaştığı fotoğrafla hayranlarının beğenisini bir kere daha kazandı. Desperado filmiyle hafızalara kazınan Salma Hayek, 2 yeni filmle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Uzun yıllardır televizyon ve sinema kariyerinde harika işler çıkaran Meksikalı oyuncu Salma Hayek, sosyal medya hesaplarından da bol bol fotoğraf paylaşan ünlü isimlerin başında geliyor.

Desperado filmindeki performansıyla hafızalara kazınan üslü isim mayolu fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. 17,6 milyon Instagram takipçisi bulunan Salma Hayek, mor mayosuyla verdiği iddialı pozuyla hayranlarından tam puan aldı.

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Aktris ve milyarder kocası François-Henri Pinault genellikle kızları Valentina ile birlikte Londra'da yaşarken, aile bu yılın başından beri eyalet tarafına taşındı.

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