54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Uzun yıllardır televizyon ve sinema kariyerinde harika işler çıkaran Meksikalı oyuncu Salma Hayek, sosyal medya hesaplarından da bol bol fotoğraf paylaşan ünlü isimlerin başında geliyor.

Desperado filmindeki performansıyla hafızalara kazınan üslü isim mayolu fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. 17,6 milyon Instagram takipçisi bulunan Salma Hayek, mor mayosuyla verdiği iddialı pozuyla hayranlarından tam puan aldı.

Aktris ve milyarder kocası François-Henri Pinault genellikle kızları Valentina ile birlikte Londra'da yaşarken, aile bu yılın başından beri eyalet tarafına taşındı.

