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54 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 16:55 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesine bağlı Duday köyünde Hüseyin Kaya (75), 54 yıllık eşi Feride Kaya'yı (73) bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesine bağlı Duday köyünde Hüseyin Kaya (75), 54 yıllık eşi Feride Kaya'yı (73) bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde 3 çocuk sahibi Kaya çiftinin evinde meydana geldi. Çiftçi emeklisi Hüseyin Kaya ile eşi Feride Kaya arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hüseyin Kaya, tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldürdü. Hüseyin Kaya daha sonra kendini samanlıkta iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaya çiftinin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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