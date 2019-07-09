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540 bin ton hububat ürününün toprakta kalmasının önüne geçebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

540 bin ton hububat ürününün toprakta kalmasının önüne geçebilecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Türkiye’nin tahıl ambarlarından biri olan Eskişehir’ de başlayan hububat hasadı ile birlikte dane kaybının önüne geçmek için biçerdöver kontrollerinin önemine işaret ederek, “Biçerdöver kontrolleri başladı. Dane kaybında yüzde 2 olan oranı ilimizde yüzde 1 seviyelerine düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin önde gelen hububat ekim alanlarından birisi olan Eskişehir’in hasada başladığını bildiren İl Müdürü Dr. Emine Sever “Üreticilerimiz uzun bir tarım takvimini geride bırakarak emeklerinin, alın terlerinin karşılığını alma arifesinde. İl Müdürlüğü olarak Eskişehir’de kayıtlı 750 civarı biçerdöverin teknik kontrollerini yaparak biçerdöverlerin dane kaybı oranını düşük seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. İl ve ilçe müdürlüklerindeki ekiplerimizle gerek Eskişehir’e kayıtlı gerekse dışarıdan gelen biçerdöverlerin teknik kontrollerini süratle yapacağız. Geçen yıl yaptığımız 600’e yakın kontrolde dane kaybı seviyesini yüzde 1,2 oranlarına kadar düşürmeyi başardık. Bu yıl bu kayıp oranını daha da geriye düşürmeyi istiyoruz” şeklinde konuştu.
Dane kaybına karşı mücadele
Bakanlık verilerine göre biçerdöver kaynaklı dane kaybının yüzde 2 civarında olduğu bilgisini veren İl Müdürü Sever şu bilgileri verdi:
“Türkiye’nin yıllık buğday üretimini 20-22 milyon ton olarak ele alırsak, ekonomik ömrünü yitirmiş, elek hatası veren biçerdöverlerden kaynaklanan yüzde 2’lik kaybı yüzde 1 seviyelerine geriletilmesiyle 220 bin ton buğdayı ekonomimize kazandırmış olacağız. Hesabın içerisine biçerdöverlerle harmanı yapılan, arpa, yulaf, dane mısır, ayçiçeği gibi ürünleri koyduğumuzda fatura ikiye katlanmakta. Kısacası yapılan bu kontrollerle Türkiye genelinde üreticimizin 540 bin ton ürününün toprakta kalmasının önüne geçebileceğiz.”

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