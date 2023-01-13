HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 55/1-a trafik cezası nedir? 55/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

55/1-a trafik cezası nedir? 55/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

11.01.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte hem yayaların hem de sürücülerin uyması gereken birçok kural bulunur. Düzenin sağlanması bakımından oldukça önemli bir yere sahip olan kurallara uyulmadığı zaman belirli yaptırımlar vardır. Bu yaptırımlar sayesinde trafikte oluşabilecek kazalar ve sorunlar en aza indirgenir. Trafik cezalarının daha iyi anlaşılması ve detaylı açıklanabilmesi için kodlama şeklinde belirtilir. Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen 55/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

55/1-a trafik cezası nedir? 55/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

55/1-a trafik cezası da akış hâlindeki trafik içerisindeki uyulması gereken kurallara riayet edilmediğinde verilen cezalar arasında yer alan bir trafik cezasıdır. Trafik kanunları gereğince belirlenmiş olan 55/1-a trafik cezası geçilen araç sürücüsünün kurala uymadığı ceza türüdür. Bu kurala uymayan araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlemiş olduğu trafik cezası tatbiki yapılır. Kurallara riayet etmeyen kişilere para cezası, ceza puanı ve kimi zaman da hapis cezası verilebilir.

55/1-a trafik cezası nedir?

55/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu geçilmek istenen araç sürücüsünün görülür ya da duyulur bir şekilde geçiş işareti aldığı zaman, trafiğin iki yönlü olarak kullanıldığı kara yollarında taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi ve dörtten fazla şeritli olan ya da bölünmüş olan yollarda bulunduğu şeridi izlememesi ve hızını artırması sonucunda verilen cezadır. 55/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu bağlamında geçilen sürücünün uyması gereken kurallar şu şekilde sıralanabilir:

  • Duyulabilen ya da görülebilen bir geçiş işareti alıp trafiğin iki yönlü kullanıldığı yerde taşıt yolunun sağ kenarına yakın bir şekilde gitmek.
  • Dar olan taşıt yollarında yavaş gittiği için kendisini geçmek isteyen diğer araçların güvenli ve kolay bir şekilde geçmelerini sağlamak için aracı sağ kenara almak.
  • Geçiş üstünlüğü olan aracın işaretini aldığı zaman bu aracın ilerleyebilmesi için taşıt yolu üstünde yer açmak, gerekirse durmak.

İlginizi Çekebilir

54/1-b trafik cezası nedir?

54/1-b trafik cezası nedir?

 54/1-a trafik cezası nedir?

54/1-a trafik cezası nedir?

 64/1-b-5 trafik cezası nedir?

64/1-b-5 trafik cezası nedir?

 64/1-b-4 trafik cezası nedir?

64/1-b-4 trafik cezası nedir?

 64/1-b-3 trafik cezası nedir?

64/1-b-3 trafik cezası nedir?

55/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

55/1-a trafik cezası ihlalin konusu geçilen araç sürücüsünün kurala uymaması konusudur. Bu bağlamda bir araç diğer aracı geçerken, hem aracı geçen aracın geçiş kurallarına uyması gerekir hem de geçilen aracın geçiş kurallarına uyması gerekir. Bu kurala uymayan sürücülere 55/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu kapsamında ceza verilir. Bu ceza araç plakasına yazılıp araç sahibine iletilebildiği gibi direkt olarak sürücüye de yazılabilir.

55/1-a trafik cezası tutarı nedir?

Geçilen araç sürücüsünün kurala uymadığı için araç sürücüsüne uygulanan ceza trafik cezası trafik kanunları tarafından belirlenmiştir. Geçilen araç sürücüsünün uyması gereken kurallar yine trafik kanunları çerçevesinde yer alır. 55/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılından itibaren 436 TL olarak belirlenmiştir. Fakat bu tutar cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 oranında bir indirim ile ödenebilir. 55/1-a trafik cezası tutarı indirimle birlikte 327 TL olarak ödenebilir. Aynı zamanda bu cezayı alan kişilerin ehliyetine 15 ceza puanı eklenir.

İlginizi Çekebilir

64/1-b-2 trafik cezası nedir?

64/1-b-2 trafik cezası nedir?

64/1-b-1 trafik cezası nedir?

64/1-b-1 trafik cezası nedir?

 64/1-a-3 trafik cezası nedir?

64/1-a-3 trafik cezası nedir?

 64/1-a-2 trafik cezası nedir?

64/1-a-2 trafik cezası nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
İYİ Parti'den 'kazanacak aday' açıklamasıİYİ Parti'den 'kazanacak aday' açıklaması
Bilim dünyası bunu konuşuyor! Yeni bir canlı türü keşfedildiBilim dünyası bunu konuşuyor! Yeni bir canlı türü keşfedildi
Anahtar Kelimeler:
trafik cezalari

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini

Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Skandal görüntüler sonrası Erdoğan harekete geçti!

Skandal görüntüler sonrası Erdoğan harekete geçti!

Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!

Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.