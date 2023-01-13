55/1-a trafik cezası nedir? 55/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

55/1-a trafik cezası da akış hâlindeki trafik içerisindeki uyulması gereken kurallara riayet edilmediğinde verilen cezalar arasında yer alan bir trafik cezasıdır. Trafik kanunları gereğince belirlenmiş olan 55/1-a trafik cezası geçilen araç sürücüsünün kurala uymadığı ceza türüdür. Bu kurala uymayan araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlemiş olduğu trafik cezası tatbiki yapılır. Kurallara riayet etmeyen kişilere para cezası, ceza puanı ve kimi zaman da hapis cezası verilebilir.

55/1-a trafik cezası nedir?

55/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu geçilmek istenen araç sürücüsünün görülür ya da duyulur bir şekilde geçiş işareti aldığı zaman, trafiğin iki yönlü olarak kullanıldığı kara yollarında taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi ve dörtten fazla şeritli olan ya da bölünmüş olan yollarda bulunduğu şeridi izlememesi ve hızını artırması sonucunda verilen cezadır. 55/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu bağlamında geçilen sürücünün uyması gereken kurallar şu şekilde sıralanabilir:

Duyulabilen ya da görülebilen bir geçiş işareti alıp trafiğin iki yönlü kullanıldığı yerde taşıt yolunun sağ kenarına yakın bir şekilde gitmek.

Dar olan taşıt yollarında yavaş gittiği için kendisini geçmek isteyen diğer araçların güvenli ve kolay bir şekilde geçmelerini sağlamak için aracı sağ kenara almak.

Geçiş üstünlüğü olan aracın işaretini aldığı zaman bu aracın ilerleyebilmesi için taşıt yolu üstünde yer açmak, gerekirse durmak.

55/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

55/1-a trafik cezası ihlalin konusu geçilen araç sürücüsünün kurala uymaması konusudur. Bu bağlamda bir araç diğer aracı geçerken, hem aracı geçen aracın geçiş kurallarına uyması gerekir hem de geçilen aracın geçiş kurallarına uyması gerekir. Bu kurala uymayan sürücülere 55/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu kapsamında ceza verilir. Bu ceza araç plakasına yazılıp araç sahibine iletilebildiği gibi direkt olarak sürücüye de yazılabilir.

55/1-a trafik cezası tutarı nedir?

Geçilen araç sürücüsünün kurala uymadığı için araç sürücüsüne uygulanan ceza trafik cezası trafik kanunları tarafından belirlenmiştir. Geçilen araç sürücüsünün uyması gereken kurallar yine trafik kanunları çerçevesinde yer alır. 55/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılından itibaren 436 TL olarak belirlenmiştir. Fakat bu tutar cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 oranında bir indirim ile ödenebilir. 55/1-a trafik cezası tutarı indirimle birlikte 327 TL olarak ödenebilir. Aynı zamanda bu cezayı alan kişilerin ehliyetine 15 ceza puanı eklenir.