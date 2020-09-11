55 adreste 52 gözaltı

Bursa’da bin 500 polisle dev şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek Bursa merkezli, Balıkesir, İstanbul, Yalova ve Bilecik illerinde belirlenen 55 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şüpheliler uykuda yakalandı kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 1 kilo 483 gram metamfetamin, 4 kilo334 gram kannabinoid, 2 gram kokain, 2 gram esrar, 6 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kaleşnikof ve 27 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucu 57 şüpheliden 11’tutuklu olmak üzere 52 şüpheli yakalanırken, 5 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

