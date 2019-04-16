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55. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU'NDA YARIŞAN BİSİKLETÇİLER SİLİVRİ'DEN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

55.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - İSTANBUL,(DHA)

  1. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını oluşturan İstanbul-Tekirdağ güzergahında 119 sporcu Silivri'den geçti.
  2. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. 6 etaptan oluşan turun İstanbul-Tekirdağ kısmında yarışan 119 bisiklet sürücüsü Silivri'den geçti. TUR 2019, D-100 Karayolu'nun kapatılmasıyla yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Görüntü dökümü:
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-Sporcuların geçişi
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar

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