55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu (2)

CEP TELEFONU SAYESİNDE BULUNMUŞ
Isparta'nın merkeze bağlı Çukur köyü yakınlarındaki dağlık alanda ölü bulunan Hasan Bülbül'e, cep telefonu sayesinde ulaşıldığı ortaya çıktı. Çevrede hayvan otlatan çobanların bir cep telefonu bularak jandarmaya haber verdiği, gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu telefonun Hasan Bülbül'e ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bölgede geniş çaplı arama yapan jandarma ekiplerinin Hasan Bülbül'ün parçalanmış haldeki cansız bedenine ulaştığı kaydedildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek Hasan Bülbül'ün, cansız bedeninin vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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