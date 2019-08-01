HABER

55 gündür kayıp olan eşini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, cuma namazına gitmek için evinden çıkan alzheimer hastası Hasan Kayhan'dan (68), 55 gündür haber alınamıyor.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, cuma namazına gitmek için evinden çıkan alzheimer hastası Hasan Kayhan'dan (68), 55 gündür haber alınamıyor. Fatma Kayhan, eşinin hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, "Bir an evvel bir haber almak istiyoruz. Beklemek bizi çok yordu" dedi. Alzheimer hastası olan, 3 çocuk babası Hasan Kayhan, 7 Haziran Cuma günü Erzene Mahallesi 33 Sokak'taki evinden cuma namazına gitmek için çıktı. Ancak işçi emeklisi olan Kayhan, geri dönmedi. Oğlu Nihat Kayhan durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Kayhan'ın en son, evden çıktığı gün saat 13.00 sıralarında görüldüğünü belirledi. AKUT ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması yaparken, polis, MOBESE kameralarını mercek altına aldı. Tüm çabalara rağmen aradan geçen 55 günde Kayhan'ın izine rastlanmadı. Babasını ararken kayıp olan 3 kişinin bulunmasını sağladıklarını ancak kendilerinin sonuç alamadıklarını söyleyen Nihat Kayhan, "Cumaya diye evden çıkmıştı. Akşam eve gelmeyince emniyete haber verdik. Her yere, otobüs duraklarına ilan dağıttık, sosyal medyadan çağrıda bulunduk. Ekiplerle dağlara baktık. Ama bir sonuç alamadık. İlanlarla gelen telefonlara bir şekilde ulaştık. Gittik baktık, babamı ararken, üç kişi bulundu. Bundan dolayı mutluyuz ama babam için henüz bir sonuca ulaşamadık. Herkesin vereceği desteğe ihtiyacımız var" dedi. 'BEKLEMEK YORDU' Eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyen Fatma Kayhan da, "Çok üzgünüz, bir an evvel bir haber almak istiyoruz. Beklemek bizi çok yordu. İyi ya da kötü bir haber istiyoruz artık. Kaybolduğu gün üzerinde kahverengi pantolonu, mavi benekli kısa kollu bir gömleği vardı. Buradaki camiye gitmek için çıktı evden. Alzheimer hastası olmasına rağmen kendisini ifade edebiliyordu. Son zamanlarda denge problemi vardı. Düşüp hafızasını kaybetmiş olabilir. Vatandaşlardan ricam gören bize haber versin" diye konuştu.

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakınAtatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın
Bıçakçılarda kurban yoğunluğuBıçakçılarda kurban yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Sayısal Loto sonuçları 31 Temmuz: Ayın son çekilişinde büyük devir!

Ayın son çekilişinde büyük devir!

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Günlük burç yorumları 1 Ağustos Perşembe - Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı! 3 yaralı

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı! 3 yaralı

Sultangazi'de trafik kazası: 6 yaralı

Sultangazi'de trafik kazası: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.