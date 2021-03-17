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55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı

17.03.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen operasyonda 232 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından55 ilde 333 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen operasyonda 232 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından
55 ilde 333 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan ve POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 232’si gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda çek-senet, tapu, POS cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

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