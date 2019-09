55 kilo verdi, şimdi zayıflamak isteyenlere danışmanlık yapıyor

2016 yılındaki ameliyat sonrasında 55 kilo veren hemşire Nihan Yurt, şimdi kendisini ameliyat eden Doç. Dr. Mehmet Güler ile birlikte çalışıyor. Obezite cerrahisine karar veren hastalara danışmanlık yapan Yurt, kilolu dönemde yaşadıklarını, ameliyat sürecini, ameliyatın ardından yaşadıklarını kendi gibi kilo sorunu yaşayan hastalara anlatıyor.

'DİYETLE 15 KİLO VERİP DİYETİ BIRAKINCA 20 KİLO ALIYORDUM'

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde hemşire olarak çalışan Nihan Yurt, çocukluk yıllarından beri kilo sorunu yaşadığını ve ilkokuldan itibaren eğitim hayatı boyunca sınıfın en kilolu kızı olduğunu belirtti. Çocuklukta başlayan kilo sorunun temelinde düzensiz beslenme olduğunu ifade eden Yurt, "Tatlı, dondurma, çikolata, hamur işlerini çok seviyordum" dedi. Sevdiği yemekleri yerken doymadığını ve daha çok yemek istediğini anlatan Yurt, "Obezitenin temelinde de bu var" dedi. Kilolarından kurtulmak için diyet programları uyguladığını ancak diyetin her pazartesi başlayıp her Cuma sona erdiğini kaydeden Yurt, "Diyetle15 kilo veriyordum ama diyeti bozduğum an 20-25 kilo geri alıyordum. Böyle bir süreç yaşadım" diye konuştu.