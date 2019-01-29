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55 kiloya ulaşan 'Paşa' koşu bandında zayıflıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşayan Hatice Ayvaz'ın, 55 kiloya ulaşan 'Golden Retriever' cinsi köpeği 'Paşa', veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yaşayan Hatice Ayvaz'ın, 55 kiloya ulaşan 'Golden Retriever' cinsi köpeği 'Paşa', veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı. 7 yaşındaki Paşa, koşu bandı yardımıyla yürüme egzersizi terapisiyle 1 ayda 6 kilo vererek 49 kiloya düştü. Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel Mahallesi'nde oturan iş insanı Hatice Ayvaz, 4 yıl önce Ostim Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 'Golden Retriever' cinsi köpeği tedavi ettirip sahiplendi. Hatice Ayvaz, 'Paşa' ismini verdiği köpeğin zamanla aşırı kilo aldığını fark etti. Ayvaz, düzensiz ve fazla beslenme ile hormonal problemlerden dolayı 55 kiloya çıkan ve yürümekte zorluk yaşayan Paşa'yı, 1 ay önce veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Tiroid sorunu yaşadığı saptanan köpek, veteriner teknikeri Yağmur Denli gözetiminde tedaviye alındı. Yapılan testlerin ardından egzersiz terapisi tedavisi uygulanan Paşa'ya, hergün koşu bandı ve engelli parukurunda yürüme egzersizleri yaptırılıyor. Ayrıca dışarıda da yürüyüşe çıkarılıyor. Paşa, uygulanan tedavi ile 1 ayda 6 kilo vererek 49 kiloya düştü. '35 KİLOYA DÜŞMESİ GEREKİYOR' Veteriner fizyoterapist Yağmur Denli, kilo problemi olan hayvanların tedavisi için merkezde bir odayı fitness salonu gibi dizayn ettiğini söyledi. Paşa'nın sadece düzensiz beslenmeden dolayı kilo almadığını belirten Yağmur Denli, "Onun için bir takım tahliller yapıldı. Bunun sonucunda tiroid hastalığı çıktı. Aynı insanlardaki gibi tiroid hastalığı kilo fazlalığı ve metabolik yavaşlamaya yol açabiliyor. Paşa'nın maksimun 35 kilo olması gerekiyor. Şu anda tedavisi bizim beklediğimizden daha iyi gidiyor. Her şeyi adım adım ilerletiyoruz. Normal kiloya dönmesi için yaklaşık 4-5 aylık bir süreye ihtiyacımız var" dedi. 'GÜÇLENDİĞİNDE YÜZMEYE ALACAĞIZ' Denli, Paşa'nın kilo nedeniyle hareketlerinin kısıtlı olduğunu, çabuk yorulduğunu, aynı zamanda eklem problemleri de yaşadığını söyleyerek, "Biz onu kısa seanslara alıyoruz. Aynı zamanda sağlık problemi olduğu için de onu yormadan kilo verdirmeye çalışıyoruz. Dışarıda normal yürüyüş yaptırıyoruz. Aynı zamanda koşu bandına alıyoruz, belli aralıklarla. Onun dışında eklem problemleri ve arka ayakları güçsüz olduğu için de engel atlatma yaptırıyoruz. Biraz daha kilo verip kasları güçlendiğinde yüzmeye alacağız" dedi. 'İLK DEFA ZAYIFLAMAYA BAŞLADI' Hatice Ayvaz, Paşa ile birlikte bir kaç köpeği daha olduğunu, Paşa'nın 2 yıl önce kilo almaya başladığını söyleyerek, "Köpekleri bahçede besliyorum. Paşa'nın diğer köpeklerin mamalarını da yediğini fark ettim. Aşırı beslenmeden dolayı kilo aldı. Zayıflatmaya çalıştık, çok uğraştık ama şimdiye kadar başarılı olamadık. Şimdi veteriner kontrolünde bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada biraz kilo verdi. 55 kiloya kadar çıkmıştı. Normalde 35 kilo bile çok fazla bunlar için. Şu anda 49 kilo. Fazla kilodan dolayı çok sık nefes alıp veriyor. Yürümesi, hareketi kısıtlanıyor. Ama sosyal hayatını etkiliyor. Normal bir köpek gibi yaşayamıyor. Burada koşu bandı, engel atlama, merdiven çıkıp indirme ve dışarıda yürütme ile ilk defa zayıfladı" diye konuştu.

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