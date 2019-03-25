Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te 55. Kütüphane Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, bilgi sahibi insan yetiştiren toplumların hızlı kalkındığını söyledi.

Bilgiye erişimin en temel yollarından birinin okumak olduğunu anlatan Baruş, "Kitap birbirimizle konuşmamızı ve anlamamızı sağlayan ve insan hayatını güzelleştiren unsurdur. Kütüphaneler güzellikleri barındıran bahçelerdir, buralarda binbir renkte çiçeği görme ve teneffüs etme imkanını buluruz. Kütüphane bilginin toplum genelinde paylaşılmasını sağlayan kurumlardır." diye konuştu.

Baruş, kütüphanelere erişimin kolay olmasının bilgiye hızlı ve etkin ulaşım açısından önemli olduğunu da kaydetti.

Valilik ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın düzenleneceğini hatırlatan Baruş, fuarın okuma alışkanlığının artmasına katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise öğrencilere bol bol kitap okumalarını ve okulda derslerini iyi dinlemelerini tavsiye ederek, "Derslerimizi de sporumuzu da en güzel şekilde yapacağız. Eve gittikten sonra da kitaplar okuyacağız. Hikaye, masal, şiir ve roman okuyacağız ama hep okuyacağız." diye konuştu.