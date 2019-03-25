"55. Kütüphane Haftası" İstanbul açılışı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bizim daha çok okumamız, daha çok kütüphaneleri doldurmamız ve daha çok kütüphane yatırımları için devletimizi, hayırseverleri zorlamamız lazım." dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından organize edilen "55. Kütüphane Haftası"nın açılış töreni, İstanbul Üniversitesi Fen Fakütesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törende konuşan Yerlikaya, okumanın önemine dikkati çekerek, İslam'ın ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlattı. Matbaanın icadıyla tarihin değiştiğini, kütüphane kavramının ortaya çıktığını ifade eden Yerlikaya, "İçinde yaşadığımız zaman, bilgi ve iletişim çağı olarak tanımlanıyor. Dünya şu anda sayısal kütüphaneler kavramıyla buluştu. Artık milletlerden değil, ağ topluluğu olduğumuzdan bahsediliyor. Küresel dünyada iletişimin ve internetin gücü artık bizleri ağ toplumu olma noktasına getirdi. Dolayısıyla kütüphanecilik bu gelişmelerden en iyi şekilde istifade ederek bu şekilde hizmet verir hale gelmeli." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, Rami Kışlası'nın, 7 milyon eseri barındıracak şekilde Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirilme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, şunları aktardı: "Pek çok kültürel ve sanatsal buluşmalar ve faaliyetlerini de bünyesinde bulunduran ve sosyalleşmeyi en uç noktaya taşıyan kütüphaneler olma yolunda gayret gösteriliyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem Rami Kışlası'ndaki hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki 5 milyon eserli kütüphaneden dolayı huzurlarınızda hepimiz adına şükranlarımı iletmek istiyorum. 'Daha çok bilgi üretirsem daha az üreten milletler üzerinde söz sahibi olurum.' duruşu ve bu duruşun yarış haline geldiği dünyamızda bizim daha çok okumamız, daha çok kütüphaneleri doldurmamız ve daha çok kütüphane yatırımları için devletimizi, hayırseverleri zorlamamız lazım. Kalkınmanın, refah seviyesinin, zenginliğin kendi vücut iklimimizde başlaması, huzurun ve mutluluğun kaynağı okumak, anlamak, tefekkür etmek, akıl etmek ve hikmet sahibi olmaktan geçiyor."

- "İstanbul'da yaklaşık 300 kütüphane var" İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, kitap, kütüphane ve yazarların okurla var olabileceğine dikkati çekerek, "Okur varsa bilinçli, şuurlu, kimlikli bir toplum vardır. 2018 millet kıraathanelerinin kültür hayatımıza ve toplum hayatımıza girdiği, 24 saat açık kütüphane fikrinin canlı ve şuurlu bir şekilde toplumda kabul gördüğü ve hızla toplumda yaygınlaştığı bir yıldır." ifadelerini kullandı. İstanbul'da yaklaşık 300 kütüphane olduğunu ve bunların bir kısmının 24 saat hizmet verdiğini kaydeden Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, kütüphanelerin en önemli eğitim kurumu olduğunu, işine sadık, mesleğini seven, okuyucuyu hor görmeyen kütüphanecilerle yükseleceğine inanıyoruz. Her mesleğin de ehline verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İstanbul'da bakanlığımızın 38 kütüphanesi var. Biz kütüphaneleri aynı zamanda bir sanat, ilim ve kültür merkezi olarak görüyoruz ve bu kütüphanelerde 2018 yılı içerisinde söyleşi, sergi, panel ve yarışma gibi 3 bin 273 kültürel etkinlik düzenlendiğini söylemek istiyorum."

- "Kütüphaneler hayati bir güçtür" İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak kütüphaneleri "geçmişte ve bugün elde edilenler ve öğrenilenleri gelecek nesillere aktarmak için en önemli araçlar" şeklinde tanımlayarak, erişilemeyen bilginin aslında var olmadığını söyledi. Ak, kütüphanelerin eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Geçmişe sahip çıkarak gelecek tasarlanabilir. Nitelikli kütüphaneciler ve nitelikli koleksiyonlara sahip kütüphaneler dünyanın gelişmeye devam etmesi için hayati bir güçtür." ifadelerini kullandı. - "Kitap okumak zekayı kibarlaştırır" İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Tak, kitap okumanın insanı her anlamada geliştirdiğini vurgulayarak, "Kitap okumak zekayı kibarlaştırır. Kitap pahalı bir şey değildir. Meşhur bir kahve markasından alacağınız iki kahve yerine bir kitabı çok rahat alabilirsiniz. Elinizde karton bardakla kahve dolaştırmak yerine karton kapaklı bir kitapla dolaşmanın sizi daha zengin ve daha cool göstereceğinden emin olabilirsiniz." dedi.