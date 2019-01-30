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55 metrelik bayrakla Sarıkamış yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Sarıkamış Harekatı’nın 104.

Eskişehir’de Sarıkamış Harekatı’nın 104. yıldönümü dolayısıyla 55 metrelik dev bayrak eşliğinde şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.
Eskişehir Valiliği himayesinde ’Gençlik Şühedanın İzinde’ başlığıyla Sarıkamış Harekatı anısına gerçekleştirilen yürüyüş Tren Garı önünde başladı. Burada Türkiye İzci Federasyonun bağlı izci grubunun taşıdığı 55 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyen grup, soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün oluşturduğu yürüyüş programına yoğun ilgi gösteren katılımcılar, ellerinde bayraklarla sloganlar eşliğinde yürüdü. 7’den 70’e herkese duygulu anlar yaşatan törene Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen’in yanı sıra şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda ilgili katıldı.

“Türk milleti İslam’ın kılıcı ve diğer milletlerin örnek alacağı bir millet olmuştur”
Programda bir konuşma gerçekleştiren Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Türk milletinin tarih boyunca mazlumun sesi olduğunu vurguladı. Avşarbey, “Bugün aslında bizlerin söyleyeceği hiçbir söz, bu anma gününe vesile olan olayın önemini, tarihimizdeki milletimizin şuurundaki izlerini anlatmaya yetmez. Ancak Yemen’de çöllerde, Çanakkale’de denizde ve en nihayetinde Sarıkamış’ta dağlarda; Yemen’de yaz günü, Çanakkale’de baharda ve Sarıkamış’ta kış günü karda her yerde her yaştan şehitler vererek bize bırakılan bu memleketin kıymeti şuurlarımızda çok daha derin yer etmeli. Bunun çok daha derin farkında olmalıyız. Türk milleti tarihin her döneminde vatanını, inancını, dinini, milli değerlerini canıyla gözünü kırpmadan korumayı bilmiştir. Tarihe şöyle dönüp bakarsanız, insanın şahsi olarak en değerli varlığı olan canını verebileceği herhalde tek şey vatan millet sevdasıdır. Gözünü kırpmadan bunu veren bir milleti korkutabilecek, yıldırabilecek, sindirebilecek hiçbir şey yoktur. Onun için Türk milleti İslam’ın kılıcı, Allah’ın dininin koruyucusu ve diğer milletlerin örnek alacağı bir millet olmuştur. Bu duyguları, bu ağıtları yaktıran bu olaylar tarihimizdeki bu temel taşları bizim millet olarak devam etmemizi, birliğimizi sağlayan en önemli hususlar. Dolayısıyla sevgili gençler, bu tarihi olayı sadece yaşanmış geçmiş bir olay olarak değil, şuurumuzda her zaman canlı tutmalıyız. Bunun için Türkiyemizin her tarafında benzeri şekilde yapılan bu yürüyüşler, bu anma etkinlikleri bizlere bugün sahip olduğumuz, huzur içinde yaşadığımız ülkenin, milletimizin ne zorluklarla bugünlere geldiğini göstermesi bakımından önemlidir” dedi.
Program, edilen dualar ve çorba dağıtımının ardından sona erdi.

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