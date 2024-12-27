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55 nerenin kodu? +55 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
19.12.2024 18:33
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Pek çok kişi farklı amaçlarla yurt dışına çıkabilmektedir. Yurt dışına gidildiğinde farklı bir ülkeye arama yapılacağı zaman o ülkenin telefon kodunun bilinmesi önemlidir. Her bir telefon kodu tek bir ülkeyi simgelediği için bu kodların ezberlenmesi kolay olmayabilir. 55 de bu telefon kodları arasında bulunmaktadır. Bu kod dünya üzerinde bulunan bir ülkeye arama yapmak için kullanılır. Peki, 55 nerenin kodu, +55 hangi ülkenin telefon kodu?

55 nerenin kodu? +55 hangi ülkenin telefon kodu?

Dünya çapında her ülke için sayılardan oluşan belli bir arama kodu vardır. Bu arama kodları sayesinde uluslararası telefon görüşmeleri herhangi bir engele takılmadan gerçekleşebilmektedir. Bu kodlar asıl numaranın en başına konularak tuşlanmaktadır. 55 rakamı da bu telefon kodlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kod sayısı bir hayli fazla olduğundan 55 telefon kodunun hangi ülkeye ait olduğu konusu ayrı bir önem kazanmaktadır.

55 nerenin kodu?

Bazı kişiler mobil cihazlarında ya da arayan numarayı gösterme özelliği bulunan ev telefonlarının ekranlarında 55 ile başlayan birtakım telefon numaraları görebilmektedir. 55 ile başlayan bir telefon numarası, Brezilya’dan aranıldığı bilgisini içermektedir. 55 telefon kodu, Brezilya’ya arama yapmak için belirlenmiş olan bir kod olarak karşımıza çıkmaktadır. Telefon ekranlarında +55 kodu ile başlayan herhangi bir çağrı ya da mesaj görüldüğünde bu çağrı veya mesajın Brezilya ülkesinden geldiği daha kolay bir şekilde anlaşılabilir. Her ülke farklı bir koda sahip olduğu için Brezilya’nın arama kodu da 55 şeklindedir.

+55 hangi ülkenin telefon kodu?

Telefon görüşmelerinde bu görüşmenin yapılabilmesi için telefon numaralarına ihtiyaç vardır. Uluslararası aramalarda bu telefon numaralarının yanı sıra o ülkenin arama kodunun da bilinmesi gerekmektedir.

Brezilya’nın telefon kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Resmi ismi Brezilya Federal Cumhuriyeti olan bu ülke, konum olarak Güney Amerika tarafındadır. Toplamda 26 eyalete sahip olan bu ülkeye her sene yerli ve yabancı turist gerek gezi gerekse tatil amaçlı gelmektedir. Bu ülkeye gelenlerin ve kalanların bir başka ülkedeki birini arayabilmesi için +55 telefon kodunu tuşlaması son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Ülke telefon
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