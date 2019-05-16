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5,5 saat arayla tanımadığı iki kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde ailesiyle kavga ettikten sonra dışarı çıkan Emre K.

5,5 saat arayla tanımadığı iki kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde ailesiyle kavga ettikten sonra dışarı çıkan Emre K. (25), Müslüm Erdoğan'ı (26) bıçakla yaraladı, 5,5 saat sonra da Halit Karaş'ı (36) öldürdü. Gözaltına alınan Emre K., "Neden bana yan baktın?" diye sataşıp kavga ettiği Erdoğan ve Karaş'ı tanımadığını söyledi.
Gemlik ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde ailesiyle tartıştıktan sonra dün saat 23.30 sıralarında sokağa çıkan Emre K., sahur için fırından aldığı ekmeklerle evine doğru giden Müslüm Erdoğan'a saldırdı. Erdoğan’ı bıçaklayan Emre K., kaçarken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Erdoğan, gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Erdoğan'ın karaciğerinin hasar gördüğü, durumunun ise ağır olduğu bildirildi.
ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP, TEKRAR ÇIKTI
Evine gidip üzerini değiştiren Emre K., sabaha karşı yeniden dışarı çıktı. Emre K., saat 05.00 sıralarında terminal yakınında karşılaştığı Halil Karaş ile tartıştı. Tartışma sırasında Emre K., Karaş'ı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Emre Karaş, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki olayla ilgili çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran her iki olay mahallinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, her iki bıçaklama olayının şüphelisinin Emre K. olduğunu saptadı.
ÜZERİNDEN 21 SANTİMLİK BIÇAK ÇIKTI
Emre K, polisin düzenlediği operasyonla, ilk olaydan bir saat sonra gözaltına alındı. Emre K.'nin üzerinde yapılan aramada ise olaylarda kullandığı 21 santimetrelik bıçak çıktı.
‘NEDEN YAN BAKTIN?’ DİYE SATAŞMIŞ
Olay gecesi ailesiyle kavga ettikten sonra moral bozukluğu ile sokağa çıktığını ifade eden Emre K., her iki olayda da bıçakladığı kişilere, "Neden bana yan baktın" diyerek sataştığını söyledi. Erdoğan ve Karaş'ı tanımadığını ifade eden Emre K., ilk olayın ardından üzerini değiştirip, yeniden sokağa çıktığını ifade etti.
Emniyete götürülen Emre K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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5,5 saat arayla tanımadığı iki kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı5,5 saat arayla tanımadığı iki kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı5,5 saat arayla tanımadığı iki kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

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